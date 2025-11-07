Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sie möchten, dass der Käse möglichst lange genießbar bleibt? Dann setzen Sie lieber auf eine Käseglocke statt Silica-Gel.
Sie möchten, dass der Käse möglichst lange genießbar bleibt? Dann setzen Sie lieber auf eine Käseglocke statt Silica-Gel. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Keine gute Idee: Silica-Gel entzieht dem Käse Feuchtigkeit - und darunter leidet die Qualität.
Keine gute Idee: Silica-Gel entzieht dem Käse Feuchtigkeit - und darunter leidet die Qualität. Bild: VZ NRW/dpa-tmn
Sie möchten, dass der Käse möglichst lange genießbar bleibt? Dann setzen Sie lieber auf eine Käseglocke statt Silica-Gel.
Sie möchten, dass der Käse möglichst lange genießbar bleibt? Dann setzen Sie lieber auf eine Käseglocke statt Silica-Gel. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Keine gute Idee: Silica-Gel entzieht dem Käse Feuchtigkeit - und darunter leidet die Qualität.
Keine gute Idee: Silica-Gel entzieht dem Käse Feuchtigkeit - und darunter leidet die Qualität. Bild: VZ NRW/dpa-tmn
Essen & Trinken
Trockengel-Tütchen sollten nicht mit unter die Käseglocke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Käse und Trocken-Gel – klingt nach genialer Frische-Kombi, ist es aber nicht! Warum der Social-Media-Trend dem Lieblingskäse eher die Qualität verdirbt, verraten Experten.

Düsseldorf.

Wer will schon, dass sein Käse schimmelt? Um das zu verhindern, schaut man meist schnell ins Netz und landet wahrscheinlich bei den sozialen Medien. Und dort findet man eine scheinbar geniale Idee: den Silicia-Tipp. Silicia nennen sich diese berühmten Beutelchen, die mit einem Trocken-Gel gefüllt sind, die Feuchtigkeit aufsaugen sollen und in Verpackungen von Elektronik, Schuhkartons oder in Taschen zu finden sind. 

Doch was taugt der Tipp, diese Tütchen in die Frischhaltedose oder mit unter die Käseglocke zum Käse zu legen? Das scheint Verbraucherzentrale NRW nur zunächst eine gute Idee. Denn Silica-Gel, oder auch Kiesel-Gel genannt, sei zwar ein ungiftiges Trocknungsmittel, das zum Beispiel auch in Deckeln von Brausetabletten zum Einsatz kommt. Außer den Beutelchen aus dem Sneaker-Karton oder der Elektronikverpackung gäbe es auch spezielle Angebote für Lebensmittel, zum Beispiel, um Gewürze oder Nüsse trocken zu halten und so vor Schimmel zu bewahren.

Trocknungsmittel ist beim Käse kontraproduktiv

Doch beim Käse sei so ein Trocknungsmittel grundsätzlich kontraproduktiv, erklären die Verbraucherschützer. Denn Käse enthält Wasser – und das solle auch so bleiben. Wird dem Milcherzeugnis Feuchtigkeit entzogen, leide die Qualität. 

"Damit Käse lange frisch bleibt und nicht zu schnell schimmelt, sollte man ihn möglichst selten und nur mit sauberen, frisch gewaschenen Händen anfassen", rät die Verbraucherzentrale. "Wichtig ist auch, ihn nicht komplett luftdicht zu verpacken. Am besten eignen sich spezielle Käsedosen oder Käseglocken", so die Ernährungsexperten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
1 min.
Damit nix gammelt: Auch der Kühlschrank braucht mal Wellness
Zeit für Kühlschrank-Wellness: Regelmäßiges Reinigen und clevere Ordnungssysteme halten alles frisch.
Mit einer "Eat-Me-First-Box" bleibt der Kühlschrank übersichtlich – und man wirft weniger weg. Welche Tricks noch beim Sauberhalten des Kühlorts helfen, verrät die Verbraucherzentrale NRW.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
21.10.2025
3 min.
Mit zwei Fragen zum perfekten Trüffel – Experten geben Tipps
Frisch geerntet: Ein Trüffelbauer hält das "schwarze Gold" in den Händen.
Echte und frische Trüffel richtig genießen? Zwei Fragen an den Händler entscheiden über Qualität. Welche Antworten wirklich überzeugen – und wie sie als Anfänger Trüffel ausprobieren.
Mehr Artikel