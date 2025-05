Unwiderstehliche Nascherei: Erdbeer-Joghurt-Eis am Stiel

Die Erdbeersaison kommt gerade richtig in Fahrt. Lecker süß bieten sie sich zum Verputzen von der Hand in den Mund an. Für wärmere Tage kann man sie aber auch als Eis am Stiel zubereiten.

Berlin. Erdbeeren sind bei den meisten Kindern schon pur beliebt. Kombiniert man die fruchtige Süße der Beeren zudem noch mit erfrischendem Joghurt, knusprigen Pistazien und einem Schokoladenüberzug, kann wohl niemand widerstehen.

Erdbeer-Clusters am Stiel - so heißen sie im Rezept der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO) - sind schnell gemacht! Allerdings müssen Sie eine Kühlzeit von rund drei Stunden einplanen.

Zutaten (für 8 Stück)

500 g Erdbeeren

20 g weiße Schokolade

160 g veganer Joghurt

1 EL Agavensirup

1 TL abgeriebene Zitronenschale

100 g dunkle Schokolade

1,5 TL gehackte Pistazien

8 Eisstiele

Zubereitung

Erdbeeren waschen, Strunk entfernen, zwei Erdbeeren beiseitelegen und den Rest würfeln. Weiße Schokolade grob hacken. Erdbeeren in einer Schüssel mit Joghurt, weißer Schokolade, gehackten Pistazien, Agavensirup und Zitronenschale vermengen. Aus der Masse mit zwei Löffeln acht Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Tablett oder Blech (das in den Tiefkühler passt) geben. Holzstäbchen hineinschieben und im Tiefkühler etwa drei Stunden kühlen. Übrige Erdbeeren in Scheiben schneiden. Dunkle Schokolade in Stücke brechen und im Wasserbad schmelzen. Erdbeer-Clusters aus dem Tiefkühler nehmen und in der Schokolade wenden. Jeweils eine Erdbeer-Scheibe in die Mitte eines Clusters setzen. Erneut im Tiefkühler und bis zum Servieren kühlen.

(dpa)