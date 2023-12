Vanilleschoten: Tipps zum Kauf und zum Einsatz in der Küche

Kleine schwarze Punkte im Eis, Pudding oder in der Pannacotta sind ein Qualitätsmerkmal. Das gilt zumindest, wenn der Nachtisch mit echter Vanille gemacht wurde. Wissenswertes über die edle Schote.

Bonn.

Im Supermarkt gibt es Vanille meist in fest verschlossenen Glasröhrchen oder in Pulverform. Wer ganze Vanille-Schoten kauft, sollte darauf achten, dass sie biegsam sind und feine weiße Kristalle an der Oberfläche haben. Darauf macht das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) aufmerksam.