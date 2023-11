Von Lasagne bis Reis: Wie sich Klimaschutz schmecken lässt

Wie verkleinere ich meinen eigenen CO2-Fußabdruck beim Essen? Eine Rezeptsammlung der Verbraucherschützer zeigt, wie das auf einfache Weise geht.

Düsseldorf.

Einfach das Hack weglassen. Wer bei der Zubereitung einer Lasagne den Klimaschutz im Hinterkopf hat, kann durch Austausch von Rinderhack am meisten beim CO2-Fußabdruck sparen. Verwendet man etwa Sojagranulat, sinkt der Fußabdruck von 1,6 Kilo CO2 auf 0,7 Kilo. Das rechnet die Verbraucherzentrale NRW in ihrem Ratgeber "So gut schmeckt Klimaschutz" vor.