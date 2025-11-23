Von Sterneköchen abgeguckt: 5 verblüffende Regeln für daheim

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Sterneköchen wird der Teller zur Leinwand. Das geht auch daheim. Beim Spiel mit Farben und Komponenten sollten Portionen filigran platziert werden, gern auch mit Pinzette. So wird der Teller zum Kunstwerk, der Koch zum Künstler.
Bei Sterneköchen wird der Teller zur Leinwand. Das geht auch daheim. Beim Spiel mit Farben und Komponenten sollten Portionen filigran platziert werden, gern auch mit Pinzette. So wird der Teller zum Kunstwerk, der Koch zum Künstler. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Macht gleich mehr her: Warum das Gulasch nicht mal in einem Schälchen höher bauen und dekorieren anstatt auf einem platten Teller zu servieren.
Macht gleich mehr her: Warum das Gulasch nicht mal in einem Schälchen höher bauen und dekorieren anstatt auf einem platten Teller zu servieren. Bild: Manuela Rüther/dpa-tmn
Die Auswahl der Zutaten für beispielsweise geschmorten Mangold mit Kichererbsen-Crème und Chili-Möhren folgt nach dem Prinzip: regional, saisonal, frisch vom Markt.
Die Auswahl der Zutaten für beispielsweise geschmorten Mangold mit Kichererbsen-Crème und Chili-Möhren folgt nach dem Prinzip: regional, saisonal, frisch vom Markt. Bild: Manfred Zimmer/herrgruenkocht.de/dpa-tmn
Kurze Wege, kräftige Farben und Geschmack sind der Vorteil von heimischem Herbst- und Wintergemüse wie Rüben, Rote Bete, Pastinaken, Kürbis oder Rosenkohl. Importware ist dagegen meist teuer und oft auch geschmacksneutral.
Kurze Wege, kräftige Farben und Geschmack sind der Vorteil von heimischem Herbst- und Wintergemüse wie Rüben, Rote Bete, Pastinaken, Kürbis oder Rosenkohl. Importware ist dagegen meist teuer und oft auch geschmacksneutral. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Piero Roncoroni leitet zusammen mit seiner Frau Mercedes die vegetarisch geführte "Osteria des Centro" in Lugano und hat sich einen grünen Michelin-Stern erkocht.
Piero Roncoroni leitet zusammen mit seiner Frau Mercedes die vegetarisch geführte "Osteria des Centro" in Lugano und hat sich einen grünen Michelin-Stern erkocht. Bild: Elisa Colusso/Piero Roncoroni/dpa-tmn
Marco Campanella ist Chefkoch im Restaurant "La Brezza" im Hotel Eden Roc in Ascona. Er hat sich zwei Michelin-Sterne erkocht und wurde "Koch des Jahres 2025" im Guide GaultMillaus.
Marco Campanella ist Chefkoch im Restaurant "La Brezza" im Hotel Eden Roc in Ascona. Er hat sich zwei Michelin-Sterne erkocht und wurde "Koch des Jahres 2025" im Guide GaultMillaus. Bild: Karine & Oliver/Hotel Eden Roc/dpa-tmn
Bei Sterneköchen wird der Teller zur Leinwand. Das geht auch daheim. Beim Spiel mit Farben und Komponenten sollten Portionen filigran platziert werden, gern auch mit Pinzette. So wird der Teller zum Kunstwerk, der Koch zum Künstler.
Bei Sterneköchen wird der Teller zur Leinwand. Das geht auch daheim. Beim Spiel mit Farben und Komponenten sollten Portionen filigran platziert werden, gern auch mit Pinzette. So wird der Teller zum Kunstwerk, der Koch zum Künstler. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Macht gleich mehr her: Warum das Gulasch nicht mal in einem Schälchen höher bauen und dekorieren anstatt auf einem platten Teller zu servieren.
Macht gleich mehr her: Warum das Gulasch nicht mal in einem Schälchen höher bauen und dekorieren anstatt auf einem platten Teller zu servieren. Bild: Manuela Rüther/dpa-tmn
Die Auswahl der Zutaten für beispielsweise geschmorten Mangold mit Kichererbsen-Crème und Chili-Möhren folgt nach dem Prinzip: regional, saisonal, frisch vom Markt.
Die Auswahl der Zutaten für beispielsweise geschmorten Mangold mit Kichererbsen-Crème und Chili-Möhren folgt nach dem Prinzip: regional, saisonal, frisch vom Markt. Bild: Manfred Zimmer/herrgruenkocht.de/dpa-tmn
Kurze Wege, kräftige Farben und Geschmack sind der Vorteil von heimischem Herbst- und Wintergemüse wie Rüben, Rote Bete, Pastinaken, Kürbis oder Rosenkohl. Importware ist dagegen meist teuer und oft auch geschmacksneutral.
Kurze Wege, kräftige Farben und Geschmack sind der Vorteil von heimischem Herbst- und Wintergemüse wie Rüben, Rote Bete, Pastinaken, Kürbis oder Rosenkohl. Importware ist dagegen meist teuer und oft auch geschmacksneutral. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Piero Roncoroni leitet zusammen mit seiner Frau Mercedes die vegetarisch geführte "Osteria des Centro" in Lugano und hat sich einen grünen Michelin-Stern erkocht.
Piero Roncoroni leitet zusammen mit seiner Frau Mercedes die vegetarisch geführte "Osteria des Centro" in Lugano und hat sich einen grünen Michelin-Stern erkocht. Bild: Elisa Colusso/Piero Roncoroni/dpa-tmn
Marco Campanella ist Chefkoch im Restaurant "La Brezza" im Hotel Eden Roc in Ascona. Er hat sich zwei Michelin-Sterne erkocht und wurde "Koch des Jahres 2025" im Guide GaultMillaus.
Marco Campanella ist Chefkoch im Restaurant "La Brezza" im Hotel Eden Roc in Ascona. Er hat sich zwei Michelin-Sterne erkocht und wurde "Koch des Jahres 2025" im Guide GaultMillaus. Bild: Karine & Oliver/Hotel Eden Roc/dpa-tmn
Essen & Trinken
Von Sterneköchen abgeguckt: 5 verblüffende Regeln für daheim
Von Friederike Ostermeyer, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sterne-Feeling für zu Hause? Das geht! Marco Campanella und Piero Roncoroni verraten fünf einfache wie unkomplizierte Tricks für mehr Geschmack, Farbe und das "Figaro"-Gefühl auf dem Teller.

Ascona/Lugano.

Zwei Sterne und "Koch des Jahres 2025" im Guide GaultMillaus: Marco Campanella (33) vom "La Brezza" in Ascona zählt aktuell zu den spannendsten Talenten Europas. Ebenso Piero Roncoroni (33), der für seine vegetarische Küche in der "Osteria des Centro" in Lugano mit dem seltenen Grünen Stern des Michelin-Führers ausgezeichnet wurde. Beide Tessiner verbindet ihre virtuose Fähigkeit, neue Geschmackswelten zu komponieren, erfüllt vom aromatischen Tanz der Texturen, stets traumschön für das mitessende Auge angerichtet. 

Während Sterneköche wie sie mit ihren Zutaten Mozart spielen, ertönt in vielen heimischen Küchen eher Hänschen klein. Das lässt sich ändern. Mit den Tipps der Profis bringen Sie sofort mehr "Figaro" auf Ihre Teller. Und zwar, ohne dass es dafür neues Equipment, ausgefallene Zutaten oder besonderes Können braucht.

1. Mehr Geschmack und Farbe - so geht’s

Der größte Aroma-Killer? "Zu heiß, zu kurz, zu schnell", sagt Campanella. Nur bei Temperaturen um 160 bis 180 Grad kann sich das volle Potenzial der Zutaten mit all seinen Nuancen entfalten. Über 200 Grad wird es schnell bitter, vor allem Gemüse verliert Farbe und Vitamine. 

Langsames Rösten, Schmoren und sanftes Anschwitzen machen dagegen geschmacklich wie optisch einen großen Unterschied. Eile ist in der Gourmet-Küche ein schlechter Koch. Eine Tomatensoße sollte mindestens eine Stunde sanft köcheln, Fleisch braucht im Ofen dreieinhalb, Gemüse bis zu zwei Stunden. "Zeit und Geduld sind die wichtigsten Zutaten", sind sich Campanella und Roncoroni einig. Auch geben viele Profirezepte oft zu hohe Temperaturen an. Also runterstellen und länger warten. Wer das beherzigt, hat die wichtigste Regel verstanden.

2. Der richtige Umgang mit Kräutern und Gewürzen

Campanella hält es bei Gewürzen schlicht, besonders beim Fleisch: "Etwas Salz, Pfeffer oder Paprikapulver reichen." Für mehr Umami setzt er auf hochwertige Misopaste. Roncoroni würzt sein Wintergemüse mit wenig Garam Masala, Kurkuma oder Ingwer. Sein Geheimtipp: Shio Koji, eine japanische Würzpaste aus fermentiertem Reis. "Sie macht vegetarische Gerichte unglaublich rund, tief und elegant." 

Kräuter wie Rosmarin, Thymian oder Basilikum werden immer erst zum Schluss beigegeben und nicht mehr erhitzt, sonst verlieren sie Aroma. Fein geschnittener Schnittlauch sorgt für frische, dekorative Akzente, ohne aufdringlich zu sein. Brühwürfel, Würzpulver oder Soßen mit Geschmacksverstärkern sind für beide Sterneköche ein No-Go und gehören aus jeder Küche verbannt.

3. Zutaten auswählen wie ein Sternekoch

Sterneköche betonen immer wieder: Regional, saisonal, frisch vom Markt und möglichst in Bioqualität - und sie meinen es auch so. Denn: Aromatisches, knackiges Obst und Gemüse hat kurze Wege zurückgelegt, ist kräftig in der Farbe, hat noch Erde dran, samt ihren grünen Anteilen wie etwa Karottengrün. Wintergemüse wie Rüben, Rote Bete, Pastinaken, Kartoffeln, Sellerie und Lauch stecken voller Nährstoffe und sind jetzt die beste Wahl. 

Importware sei nicht nur teuer und kann mit Pestiziden belastet sein - es ist oft auch geschmacksneutral. "Sein lassen!", so der Profi-Tipp. Eigentlich selbstverständlich: "Bei Fleisch und Fisch sollte man genau wissen, wo es herkommt, und auf höchste Qualität achten", sagt Campanella. "Schon aus Respekt vor dem Tier." Und: Fett ist und bleibt der beste Geschmacksträger. Beide Köche schwören auf reichlich hochwertiges Olivenöl und setzen Butter nur noch gezielt in bestimmten Soßen ein.

4. Selber machen - und zwar alles!

Tüte aufreißen und rein in den Topf? Für einen Sternekoch undenkbar. Sie stellen sämtliche Komponenten selbst her. Das ist meist weder schwer noch aufwendig. "Frischer Nudelteig aus 500 Gramm Mehl, 100 Gramm Grieß und 300 Millilitern Wasser ist fix geknetet", sagt Campanella. "Dann dünn ausrollen, in Streifen schneiden und wenige Minuten in Salzwasser garen." 

Roncoroni zaubert aus vorrätigem Gemüse wie Zwiebeln, Sellerie, Rüben sowie Lorbeerblättern, Nelken und Pfefferkörnern innerhalb von 30 Minuten eine köstliche Gemüsebrühe, die er für alles Mögliche verwendet. Das hat nicht nur geschmackliche Vorteile: "Hochverarbeitete Fertigprodukte bestehen meist aus minderwertigen Zutaten und hindern uns zudem daran, eine Beziehung mit Lebensmitteln aufzubauen." 

Einzige Ausnahme: Dosentomaten. Hier setzt Campanella auf eine berühmte italienische Marke mit mütterlichem Namen. Next Level: Brot aus eigenem kultiviertem Sauerteig. Braucht zwar etwas Übung, ist aber ein Gamechanger.

5. Dekorieren und Anrichten

Für Roncoroni ist Kochen Liebe, Hingabe und Achtsamkeit. Neben Technik und Begabung sind vor allem Emotionen entscheidend, die beim Genuss erfahrbar gemacht werden sollen. Dabei spielen Raum, Licht und Stimmung eine wesentliche Rolle. "Mache es dir zum Essen schön. Beginne beim Geschirr. Dunkle, formschöne Keramik bringt deine Kreationen zum Leuchten." 

Er rät, den Teller als Leinwand zu betrachten und die einzelnen Komponenten in filigranen Portionen, fein oder hauchdünn geschnitten darauf zu platzieren. "Spiele mit Farben, nutze Hilfsmittel wie eine Pinzette. Betrachte es als Kunstwerk und dich als Künstler, folge deiner Intuition." Zum Schluss ein paar Tupfer Soße, frische Kräuter, vielleicht etwas Zitronengras. Fertig! Nur noch sich selbst in Schale werfen, Kerzen an und den Kopf mit schönen Gedanken füllen. Jetzt ist alles bereit für das nächste große Fest der Sinne: das Essen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.11.2025
2 min.
Feldsalat nicht unter fließendem Wasser abspülen
Die zarten, grünen Blättchen des Feldsalats sind empfindlich und sollten daher möglichst frisch auf den Teller kommen.
Wer es beim Essen regional mag, kommt im Winter nicht am Feldsalat vorbei. Je nach Gegend kennt man ihn auch als Rapunzel, Nüssli, Mausohr, Acker- oder Vogerlsalat. Tipps für die Zubereitung.
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
30.10.2025
5 min.
Panna Cotta ohne Pannen: 7 Tricks fürs perfekte Dessert
Panna Cotta mit Passionsfrucht, Himbeere, Mangotupfer, Minze, Pistazie, Schokolade und goldenen Schokokugeln in Savarin-Form zubereitet. Das ist eine Backform in flacher, ringförmiger Gestalt.
Löffel für Löffel ist sie ein Genuss, die Panna Cotta – wenn sie denn richtig zubereitet ist. Tipps und Tricks, wie der Nachtisch à la italiana ein Gaumenkitzel wird.
Sabine Meuter, dpa
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
Mehr Artikel