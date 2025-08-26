Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lassen sich Weintrauben mit Hilfe eines Gefrierbeutels schnell vom Stiel befreien?
Essen & Trinken
Weintrauben schnell entstielen - mit diesem Trick
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Trauben-Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin.

Sie schmecken im Joghurt, im Kompott oder im Obstsalat: Um Weintrauben zu verarbeiten, muss man aber erst einmal alle einzeln von ihren Stielchen lösen - und das kann dauern. Geht das auch einfacher? 

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So braucht man nichts weiter als einen Gefrierbeutel, um alle Weintrauben gleichzeitig vom Stiel zu befreien - heißt es.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Gefrierbeutel-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: das komplette Traubenbüschel in einen Gefrierbeutel mit Zip-Verschluss packen, den Beutel schließen und kräftig schütteln - bis alle Trauben abgefallen sind.

Fazit: Der Hack funktioniert ausgezeichnet. Bereits nach wenigen Sekunden haben sich alle Weintrauben abgelöst. Tipp: Das Traubenbüschel im Beutel beim Schütteln am besten oben am Stielansatz festhalten - dann geht es noch einfacher. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
