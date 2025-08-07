Weinzubehör – was lohnt sich und was ist unnötiger Tinnef?

Elektrische Flaschenöffner mit Musik oder auch batteriebetriebene Weinbelüfter gehören wohl in die Kategorie: Geschenke für Menschen, die alles haben. Aber welches Weinzubehör ist wirklich sinnvoll?

Karlsruhe/Baden-Baden. Wer im Netz nach "Weinzubehör" sucht, stößt auf eine riesige Auswahl. Dabei braucht es für den Weingenuss neben dem Getränk oft nicht mehr als ein Glas und – bei Korkverschluss – einen Öffner. Doch schon hier ist die Auswahl groß.

Wein Öffnen: weniger ist mehr

Beim Öffner gibt es gute Nachrichten von Konstantin Baum, einem von nur zehn Menschen in Deutschland mit dem Titel "Master of Wine": "Die meisten Profis empfehlen das einfachste und günstigste Werkzeug – das Kellnermesser. Also nicht das Ding mit den zwei Armen." Yvonne Heistermann, Präsidentin der Sommelier-Union, sieht es genauso: "Beim Kauf sollte man darauf achten, dass das Kellnermesser eine sogenannte "Seele" hat", also einen Hohlraum in der Mitte der Spindel. Ansonsten zeigt sie sich tolerant: "Elektrische Öffner sind Geschmacksache. Für mich ist es unnötige Spielerei."

Zum Entfernen der Schutzhülle am Flaschenhals, der sogenannten Kapsel, gibt es Folienschneider. Baum hält sie für überflüssig: "Ein Sommelier nutzt dafür das Messerchen am Kellnermesser. Zuhause kann man die Kapsel auch einfach abziehen – das beeinflusst den Geschmack nicht."

Wein einschenken

Und worin schenkt man das Getränk am besten ein? "Bitte nicht in ein Wasserglas", sagt Heistermann und begründet: "Das wird einem schönen Wein nicht gerecht. Das Glas ist die Bühne, auf der sich ein Wein am besten präsentiert – wie der Rahmen für ein Gemälde."

Je gehaltvoller und schwerer der Wein ist, desto größer sollte das Glas sein, rät Sommelière Yvonne Heistermann. Bild: DWI/deutscheweine.de/dpa-tmn Je gehaltvoller und schwerer der Wein ist, desto größer sollte das Glas sein, rät Sommelière Yvonne Heistermann. Bild: DWI/deutscheweine.de/dpa-tmn

Die Expertin wirft einen Blick auf die Details: "Die meisten Weingläser haben einen Stiel." Hält man das Glas hier, beeinflusst die Handwärme nicht die Temperatur. Und unschöne Fingerabdrücke gibt es auch nicht. Die obere Schale – die Kuppa – bestimmt, welche Weine gut passen "Eine einfache Eselsbrücke: je gehaltvoller und schwerer der Wein ist, desto größer sollte das Glas sein", erklärt die Sommelière.

Ein frischer Weiß- oder Roséwein schmeckt aus einem großen Rotweinglas eher flach – die Aromen verflüchtigen sich. Aus einem Weißweinglas dagegen erschließt sich die feine Fruchtaromatik besser. Umgekehrt: "Ein kräftiger Rotwein aus einem Weißweinglas erschlägt einen mit der ganzen Wucht seiner Aromen und seines Alkoholgehalts. Erst in einem entsprechend großen Glas kommt seine Finesse zur Geltung", so Heistermann.

Lieblingswein aus verschiedenen Gläsern probieren

Aber dann gibt es ja auch noch das Bordeaux-, das Burgunder- und das Rieslingglas. Undundund. "Man sollte sich von der Vielzahl nicht abschrecken lassen", sagt Konstantin Baum und rät: "Am Anfang reicht ein gutes Universalglas." Wer auf den Geschmack kommt, kann dann aufstocken. Nur von einem rät der Weinmeister ab: "Bitte kein Schaumwein aus der Sektflöte. Da geht – gerade bei hochwertigen Schaumweinen – zu viel Aromatik verloren." Hier sei das Universalglas besser.

Yvonne Heistermann sagt: "Spezielle Sektgläser sollten eine gewisse Oberfläche mitbringen, sich dann nach oben verjüngen. Die Form bündelt die Aromen und sorgt dafür, dass die Kohlensäure nicht so schnell verfliegt." Ihr Tipp: "Probieren Sie Ihren Lieblingswein aus verschiedenen Gläsern. Sie werden erstaunt sein."

Ein sogenannter "Drop Stop "verhindert, dass es beim Einschenken vom Flaschenrand tropft. Gerade bei Rotwein und weißen Tischdecken oft sehr ärgerlich. Bild: DWI/deutscheweine.de/dpa-tmn Ein sogenannter "Drop Stop "verhindert, dass es beim Einschenken vom Flaschenrand tropft. Gerade bei Rotwein und weißen Tischdecken oft sehr ärgerlich. Bild: DWI/deutscheweine.de/dpa-tmn

Fürs Ausschenken hat Heistermann noch eine Empfehlung: "Sehr günstig sind sogenannte Drop Stops. Das kreisförmige Metallplättchen steckt man in den Flaschenhals. Es bildet den perfekten Ausgießer und verhindert Rotweinflecken auf der Tischdecke."

Wein atmen lassen: Wann in der Karaffe, wann im Dekanter?

Manche Weine kann man direkt aus der Flasche genießen, andere profitieren von Sauerstoffkontakt. Den bekommt man beim Umfüllen in eine Karaffe. Das lohne sich bei jungen, gerbstoffbetonten Rotweinen, sagt Heistermann. Die Gerbstoffe, auch Tannine, werden durch den Kontakt mit Luft weicher: "Der Wein wird so schneller zugänglich und die Aromen kommen viel intensiver und eleganter zur Geltung."

Beim Umfüllen in eine Karaffe profitieren gerade junge, gerbstoffbetonte Rotweine von einem Mehr an Sauerstoff. So werden die Tannine durch den Kontakt mit Luft weicher. Bild: Christin Klose/dpa-tmn Beim Umfüllen in eine Karaffe profitieren gerade junge, gerbstoffbetonte Rotweine von einem Mehr an Sauerstoff. So werden die Tannine durch den Kontakt mit Luft weicher. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Auch bei jungen Weißweinen kann sich das lohnen. "Komplexere, barriquebetonte Chardonnays oder Grauburgunder, die man schon jetzt genießen will, profitieren davon." Gleiches gelte für große Gewächse wie einem Riesling, der noch sehr jung und säurebetont sei. Durch das Karaffieren werde die prägnante Säure harmonischer. Es ist, als würde der Wein etwas schneller reifen und sich so schneller öffnen.

Darum sollte man – anders als oft angenommen – nicht alle älteren Weine karaffieren. "Die sind dann schon sehr instabil", sagt Konstantin Baum. Ansonsten rät er zum Ausprobieren: "Einfach erst einmal ein Glas einschenken und den Rest der Flasche schwungvoll in die Karaffe geben und nach zehn Minuten vergleichen."

Wovon er abrät: Belüfter, die man auf die Flasche setzt. "Ich hab das ausprobiert, finde es aber nicht sinnvoll. Erst recht nicht, wenn man sie nicht richtig pflegt." Aber auch Karaffen brauchen Fürsorge: "Das Wichtigste ist, dass die Sachen sauber und geruchsfrei sind. Vor allem von innen."

Dann gibt es noch den Dekanter, der breiter und bauchiger als eine Karaffe ist. Er hilft bei Weinen, bei denen sich ein sogenanntes Depot gebildet hat – ein Bodensatz aus Gerbstoffen und Farbpigmenten. Das ist harmlos, aber weder schön im Glas noch angenehm zu trinken. Beim Dekantieren des Weines wird der Wein vom Depot getrennt. Doch auch hier gilt: Viele ältere Weine sollten dabei nicht zu viel Luft abbekommen.

Die richtige Temperatur

"In Deutschland werden Weißweine meistens zu kalt getrunken und Rotweine zu warm", sagt Konstantin Baum. Weißweine, so die Lehrbuchmeinung, entfalten sich zwischen 7 und 13 Grad Celsius optimal, Rotweine zwischen 13 und 18 Grad Celsius. Zur Kontrolle hilft ein Weinthermometer. "Ich hab eines – meist mach ich es aber nach Gefühl." Wer es genau wissen will, kann investieren. Und: "Wenn ein Weißwein auf dem Tisch steht, lohnt sich auch eine Kühlmanschette."

Wein lagern

Ein, zwei Gläser sind getrunken – aber immer noch Wein in der Flasche? Beim Schaumwein hält sich das Gerücht, dass ein Silberlöffel im Flaschenhals Frische und Kohlensäure bewahrt. "Ein schöner Aberglaube, aber nicht praxistauglich", kommentiert Yvonne Heistermann. Ist noch viel Wein in der Flasche, lohne sich ein handelsüblicher Sektverschluss. Ist bereits die Hälfte oder mehr gelehrt, verflüchtige sich die Perlage schneller. Erst recht, wenn der Wein immer wieder in Bewegung ist, sagt sie mit Blick auf die Kühlschranktür.

Dass ein Silberlöffel im Flaschenhals einer angebrochenen Sektflasche Frische und Kohlensäure bewahrt, ist ein Aberglaube. Besser ist ein handelsüblicher Sektverschluss oder ein Korken. Bild: Christin Klose/dpa-tmn Dass ein Silberlöffel im Flaschenhals einer angebrochenen Sektflasche Frische und Kohlensäure bewahrt, ist ein Aberglaube. Besser ist ein handelsüblicher Sektverschluss oder ein Korken. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Bei Stillweinen muss der Wein vor Gerüchen geschützt werden. "Man will ja nicht, dass der Wein plötzlich nach Gyros schmeckt, wenn er im Kühlschrank offen steht", sagt Konstantin Baum. Sein Tipp: Einfach Korken oder Schraubverschluss wieder drauf. Dann halten sie sich – ob rot oder weiß – ein paar Tage im Kühlschrank.

Es gibt aber auch ein System, mit dem man Wein durch den Korken hindurch glasweise ausschenken kann, erklärt Yvonne Heistermann. Es heißt Coravin und verwendet eine dünne Nadel, um den Wein durch den Korken zu extrahieren. Gleichzeitig kommt das reaktionsträge Schutzgas Argon in die Flasche, was die Oxidation des Weins verhindert.

"Man kann so Weine über Monate und Jahre hinweg genießen – ohne Qualitätsverlust", sagt die Sommelière. Das ist spannend für hochpreisige Weine, die man über längere Zeit trinken möchte. Und es führt dazu, dass auch in Restaurants beste Weine glasweise bestellt werden können.

Zum Schluss

"Gute Gläser und ein gutes Kellnermesser halte ich für wichtig. Insgesamt muss Weinzubehör aber nicht teuer sein. Wenn man Geld übrig hat, würde ich eher in den Wein investieren. Oder auch in Bücher. Das lohnt sich mehr als jedes Tool zu kaufen", fasst Konstantin Baum zusammen. (dpa)