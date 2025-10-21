Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Für die Würstchenspinnen werden die an den Enden eingeschnittenen Wienerstückchen mit Teigstreifen umwickelt. Darauf drückt man je zwei Kürbiskerne als Augen und schiebt das Ganze in den Backofen. Bild: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn
Für die Würstchenspinnen werden die an den Enden eingeschnittenen Wienerstückchen mit Teigstreifen umwickelt. Darauf drückt man je zwei Kürbiskerne als Augen und schiebt das Ganze in den Backofen. Bild: Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn
Wenn's in der Brotdose spukt: Würstchenspinnen für Halloween
Mareike Pucka, dpa
Würstchen, Teig, Kürbiskerne: Daraus zaubert Food-Bloggerin Mareike Pucka essbare Spinnen, die gruselig aussehen - und lecker schmecken. Ideal für Kita, Schule oder die Halloween-Feier zu Hause!

Berlin.

Bei uns zu Hause zieht langsam Halloween-Stimmung ein – ein bisschen Deko hier, ein paar Kürbisse dort, und natürlich darf auch das passende Essen nicht fehlen! Als ich überlegt habe, was ich zu Halloween in die Brotdose packen könnte, kam mir die Idee für diese Würstchenspinnen. 

Der Grat zwischen "schaurig schön" und "eher unappetitlich" ist bei Halloween-Snacks ja bekanntlich schmal – aber diese kleinen Spinnen schaffen den perfekten Spagat. Sie sehen lustig aus, sind einfach gemacht und kommen garantiert bei Groß und Klein gut an. Außerdem lassen sie sich prima vorbereiten und halten im Kühlschrank zwei bis drei Tage frisch – perfekt also auch für Kita- oder Schulpartys!

Wer etwas mehr Zeit hat, kann den fluffigen Hefeteig ganz einfach selbst zubereiten. Wenn’s schnell gehen soll, klappt das Rezept aber auch wunderbar mit TK-Blätterteig oder aufgetauten Laugenstangen – einfach halbieren, um die eingeschnittenen Würstchen wickeln und ab in den Ofen.

Zutaten für 10 Würstchenspinnen: 

Für den Teig:

  • 5 g Trockenhefe
  • 1 Prise Zucker
  • 45 ml warmes Wasser
  • 10 g Zucker
  • 1/2 TL Salz
  • 125 g Mehl 405
  • 1 EL neutrales Pflanzenöl
  • 1 Ei, verquirlt

außerdem: 

  • 20 Kürbiskerne
  • 5 Wiener Würstchen
  • etwas Mehl zum Ausrollen

Zubereitung:

  1. Für den Teig zunächst die Trockenhefe mit der Prise Zucker und dem lauwarmen Wasser in ein Gefäß geben, verrühren und ca. 5 Minuten stehen lassen, bis sich kleine Bläschen bilden.
  2. Mehl, Zucker, Salz und neutrales Öl in eine Schüssel geben. Wasser-Hefe-Gemisch dazugeben und unterrühren. Die Hälfte des verquirlten Eis dazugeben (bei mir waren es 25 g), die andere Hälfte heben wir für später auf.
  3. Die Zutaten so lange verrühren, bis sich alle Zutaten zu einem glatten Teig verbunden haben.
  4. Teigschüssel mit einem sauberen Tuch abdecken und ca. 60 Minuten stehen lassen, bis sich das Teigvolumen verdoppelt hat.
  5. Den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.
  6. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
  7. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in ca. 3 cm breite Teigstreifen schneiden.
  8. Die Würstchen halbieren und die Enden jeweils zweimal einschneiden. Aufpassen, dass die Würstchen in der Mitte nicht zerschnitten werden.
  9. Um jedes Würstchen einen Teigstreifen wickeln.
  10. Die Würstchenspinnen mit Abstand auf das vorbereitete Backblech setzen und mit dem restlichen Ei einstreichen.
  11. Jede Würstchenspinne mit zwei Kürbiskernen belegen.
  12. Im vorgeheizten Ofen ca. 14 Minuten goldbraun backen.

Mehr Rezepte unter https://www.biskuitwerkstatt.de/ (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
