Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die mit Schweinefleisch, Kohl, Knoblauch und Ingwer gefüllten Jiaozi gelten als Vorläufer von Teigtaschen wie Gyoza aus Japan oder koreanischen Mandu.
Die mit Schweinefleisch, Kohl, Knoblauch und Ingwer gefüllten Jiaozi gelten als Vorläufer von Teigtaschen wie Gyoza aus Japan oder koreanischen Mandu. Bild: asiastreetfood.com/dpa-tmn
Die mit Schweinefleisch, Kohl, Knoblauch und Ingwer gefüllten Jiaozi gelten als Vorläufer von Teigtaschen wie Gyoza aus Japan oder koreanischen Mandu.
Die mit Schweinefleisch, Kohl, Knoblauch und Ingwer gefüllten Jiaozi gelten als Vorläufer von Teigtaschen wie Gyoza aus Japan oder koreanischen Mandu. Bild: asiastreetfood.com/dpa-tmn
Essen & Trinken
Zart gefaltet, reich gefüllt: So gelingen chinesische Jiaozi
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie gelten als die ältesten Teigtaschen Chinas und haben andere Länder Asiens inspiriert. Selbst Ungeübte bekommen Jiaozi hin, verspricht ein Food-Blogger.

Alzenau.

Für den ersten Versuch, Teigtaschen selbst herzustellen, empfiehlt Foodblogger und Asienexperte Stefan Leistner von Asiastreetfood die Zubereitung von Jiaozi. Der dünne Teig sei leicht form- und füllbar. Der Blogger bereitet die chinesischen Päckchen folgendermaßen zu:

Zutaten für etwa 4 Portionen:

Für den Teig: 

  • 200 g Weizenmehl
  • 120 ml Wasser
  • 1/2 TL Salz

Für die Füllung: 

  • 250 g Schweinehackfleisch
  • 100 g Pak Choi
  • 2 Frühlingszwiebeln
  • 3 Shiitake-Pilze
  • 1 Stück Ingwer (ca. 2 cm)
  • 1 Knoblauchzehe
  • 1 EL helle Sojasoße
  • 1 TL dunkle Sojasoße
  • 1 TL Sesamöl
  • 1 EL Shaoxing Reiswein
  • 1 TL Maisstärke
  • 1 Ei
  • Salz
  • Pfeffer

Für den Dip: 

  • 2 EL Sojasoße
  • 1 EL Reisessig
  • 1/2 TL Chili-Öl

Zubereitung:

  1. Zuerst Mehl, Wasser und Salz zu einem glatten Teig verkneten, 1 Stunde ruhen lassen.
  2. Für die Füllung Gemüse fein hacken, Flüssigkeit ausdrücken, mit Hackfleisch, Ei, Gewürzen und Würzsoßen vermischen.
  3. Den Teig dünn ausrollen, Kreise ausstechen, füllen und verschließen.
  4. Die Teigtaschen in einer Pfanne in Öl goldbraun braten, etwas Wasser zugeben, zudecken und etwa 5 Minuten garen.
  5. Den Dip anrühren und zu den Jiaozi servieren.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:53 Uhr
4 min.
EU-Gipfel: Europäer streiten um dieHenne mit den goldenen Eiern
Wolodymyr Selenskyj war am Donnerstag Gast beim EU-Gipfel in Brüssel. Schon vor Beginn des Treffens wurde das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland beschlossen.
Bis zuletzt stritten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen über den Plan, das eingefrorene russische Staatsvermögen in einen Kredit für die Ukraine umzumünzen.
Katrin Pribyl
23.10.2025
7 min.
Kulinarische Kunstwerke: Eine ganze Welt in Teigtaschen
Der Teig für chinesische Wan-Tan ist sehr zart und dünn. Hier sind sie mit Schweinehackfleisch, Garnelen, Chinakohl, Shiitake-Pilzen und Ingwer gefüllt.
Pasta-Fans schwören auf italienische Ravioli und Tortellini. Doch auch in Regionen wie Osteuropa oder Asien finden sich Anregungen für leckere Teigtaschen. Ihre Herstellung ist kein Zauberwerk.
Heidemarie Pütz, dpa
22.10.2025
2 min.
Wenn's in der Brotdose spukt: Würstchenspinnen für Halloween
Für die Würstchenspinnen werden die an den Enden eingeschnittenen Wienerstückchen mit Teigstreifen umwickelt. Darauf drückt man je zwei Kürbiskerne als Augen und schiebt das Ganze in den Backofen.
Würstchen, Teig, Kürbiskerne: Daraus zaubert Food-Bloggerin Mareike Pucka essbare Spinnen, die gruselig aussehen - und lecker schmecken. Ideal für Kita, Schule oder die Halloween-Feier zu Hause!
Mareike Pucka, dpa
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:49 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 13 Bilder
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen im strömenden Regen am landesüblichen Empfang durch die Tiroler Schützenkompanie teil.
Mehr Artikel