Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Thermometer-Manschette kommt um den Bauch der Weinflasche und misst die Temperatur. Eine Skala zeigt zusätzlich an, in welchem Bereich welcher Wein wie kühl sein sollte.
Die Thermometer-Manschette kommt um den Bauch der Weinflasche und misst die Temperatur. Eine Skala zeigt zusätzlich an, in welchem Bereich welcher Wein wie kühl sein sollte. Bild: DWI/deutscheweine.de/dpa-tmn
Die Thermometer-Manschette kommt um den Bauch der Weinflasche und misst die Temperatur. Eine Skala zeigt zusätzlich an, in welchem Bereich welcher Wein wie kühl sein sollte.
Die Thermometer-Manschette kommt um den Bauch der Weinflasche und misst die Temperatur. Eine Skala zeigt zusätzlich an, in welchem Bereich welcher Wein wie kühl sein sollte. Bild: DWI/deutscheweine.de/dpa-tmn
Essen & Trinken
Zu warm? Zu kalt? Richtige Weintemperatur macht Unterschied
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klar, man kann nach Gefühl trinken. Doch wenn einen das trügt, kann der Wein schnell lahm oder bitter schmecken - und zwar nur durch die falsche Temperatur. Davor kann einen ein Messgerät bewahren.

Bodenheim.

Die richtige Trinktemperatur ist insbesondere beim Wein sehr entscheidend - beeinflusst sie doch Geschmack, Aroma und Mundgefühl. 

"Denn Weißweine schmecken zu warm getrunken oft langweilig und breit, während bei zu kühl getrunkenen Rotweinen die Gerbstoffe hart und unharmonisch wirken und bei zu warmen Rotweinen beispielsweise der Alkohol stärker zum Ausdruck kommt", erklärt Ernst Büscher, Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI).

Um die beschriebene Langeweile und fehlende Harmonie zu vermeiden und auf die richtige Temperatur zu kommen, kann ein Weinthermometer Abhilfe schaffen. 

Besonders praktisch: Thermometer-Manschetten

Thermometer gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. "Elegant sind solche, die man einfach wie eine Manschette über die Flasche ziehen kann. Sie ermöglichen die Temperaturmessung, ohne die Weinflasche zu öffnen und eignen sich für verschiedene Flaschenformen", sagt Büscher.

Wenn die Weinflasche auf dem Tisch steht, kann man zudem beobachten, wie schnell sie sich erwärmt und sie bei Bedarf wieder in den Kühlschrank stellen. Viele dieser Thermometer geben außerdem Empfehlungen für die optimale Serviertemperatur verschiedener Weinarten an. Die Kosten für so eine Manschette liegen bei circa 10 Euro. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.07.2025
3 min.
Fiese Fruchtfliegen im Wein: Ist er dann ruiniert?
Ein unbeobachteter Moment und die Fruchtfliegen krabbeln vom Rand des Glases in den Wein.
Auf Fleischeinlage im Wein kann man gerne verzichten. Es schüttelt einen schon beim Anblick von Fruchtfliegen im Glas. Ob der Tropfen trotzdem noch genießbar ist, hängt vom Geschlecht der Tierchen ab.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:22 Uhr
2 min.
Zurück zu den Wurzeln: Felix Magath übernimmt Vorstandsamt
Felix Magath kehrt zu den Wurzeln zurück.
Fußball-Regionalligist Viktoria Aschaffenburg lässt mit einer spektakulären Personalie aufhorchen. Felix Magath wird Vorstandsmitglied.
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
10:07 Uhr
7 min.
Weinzubehör – was lohnt sich und was ist unnötiger Tinnef?
Die meisten Profis empfehlen Weinfreunden als Grundausstattung ein gutes Kellnermesser und gute Weingläser.
Elektrische Flaschenöffner mit Musik oder auch batteriebetriebene Weinbelüfter gehören wohl in die Kategorie: Geschenke für Menschen, die alles haben. Aber welches Weinzubehör ist wirklich sinnvoll?
Christiane Meister-Mathieu, dpa
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
Mehr Artikel