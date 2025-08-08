Zwei in einem: Der Pizza-Burger als rustikales Fingerfood

Food-Bloggerin Anja Würfl liebt es mit Klassikern zu spielen. Für ihren Blog "Die Frau am Grill" kam ihr die Idee, Pizza und Burger zu kombinieren - zum Pizza-Burger. Hier verrät sie, wie der geht.

München. Pizza und Burger gehören für viele zu den absoluten Wohlfühlgerichten. Warum also nicht einfach mal beides kombinieren? Das dachte sich auch Food-Bloggerin Anja Würfl ("die-frau-am-grill.de") und kreierte eine leckere Grill-Idee – den Pizza-Burger. "Es entstand ein Rezept, das optisch überrascht, geschmacklich überzeugt und sich perfekt für entspannte Abende mit Freunden eignet", sagt Würfl.

Zwei Welten, ein Geschmackserlebnis

Sie erklärt ihre überraschend simple Idee: "Ein rustikales Hamburgerbrötchen wird zur Pizzabasis, belegt mit fruchtigem Tomatenketchup, geschmolzenem Mozzarella und mediterranen Zutaten wie Minisalami, Oliven und Cocktailtomaten." Statt den Belag auf einem klassischen Pizzateig zu verteilen, kommt er auf die Brötchenhälften – und nach dem Überbacken werden sie ganz einfach zusammengelegt. "So entsteht ein Gericht, das aussieht wie ein Burger, aber nach Pizza schmeckt – oder umgekehrt", so Würfl. Und so geht's:

Zutaten für 2 Pizza-Burger:

2 Hamburgerbrötchen

100 g geriebener Mozzarella

4 EL Tomatenketchup

1 Minisalami

2 Oliven

4 Cocktailtomaten

Etwas getrockneten Oregano

Zubereitung:

Den Grill auf 200 Grad indirektes Grillen vorheizen. Die Belag-Zutaten in Ringe und Scheiben schneiden, die Cocktailtomaten halbieren. Auf den Hamburgerbrötchenhälften jeweils 1 EL Ketchup verteilen. Dann mit etwas Oregano bestreuen und den geriebenen Mozzarella verteilen. Nun nur auf den unteren Hälften der Brötchen die Belag-Zutaten legen und für ca. 10 Min. in der indirekten Hitze auf dem Grill mit geschlossenem Deckel überbacken. Die Hälften zum Servieren aufeinanderlegen und mit weiteren Beilagen nach Wahl servieren.

