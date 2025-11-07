Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Falsche Abbuchung: Das Chargeback-Verfahren hilft aus

Fehlgeschlagene Online-Bestellungen führen häufig zu Rückbuchungen: Das Chargeback-Verfahren kann Kunden bei nicht gelieferten Waren helfen, ihr Geld wieder zu erhalten.
Fehlgeschlagene Online-Bestellungen führen häufig zu Rückbuchungen: Das Chargeback-Verfahren kann Kunden bei nicht gelieferten Waren helfen, ihr Geld wieder zu erhalten. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Fehlgeschlagene Online-Bestellungen führen häufig zu Rückbuchungen: Das Chargeback-Verfahren kann Kunden bei nicht gelieferten Waren helfen, ihr Geld wieder zu erhalten.
Fehlgeschlagene Online-Bestellungen führen häufig zu Rückbuchungen: Das Chargeback-Verfahren kann Kunden bei nicht gelieferten Waren helfen, ihr Geld wieder zu erhalten. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Finanzen
Falsche Abbuchung: Das Chargeback-Verfahren hilft aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn es darum geht das Geld nach einer falschen Kreditkartenzahlung wiederzubekommen, klingt das erst einmal nach viel Aufwand. Doch genau dafür gibt es ein Rückbuchungsverfahren.

Kehl.

Ob es um doppelte Abbuchungen geht oder aber um nicht erhaltene Leistungen - wenn zu viel vom Konto geht, kann es schnell stressig werden. Doch genau für solche Situationen gibt es das Chargeback-Verfahren.

Beim Chargeback kann man bei der Bank eine Rückbuchung einer bereits getätigten Zahlung veranlassen, erklärt das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ). Die Bank überprüft dann die Rechtmäßigkeit des Antrags und gibt der Gegenseite die Chance eine eigene Aussage zur Situation zu stellen. Stellt sich das Chargeback als berechtigt heraus, bekommt man das Geld zurück.

Wichtig zu beachten: Das Chargeback-Verfahren kommt nur dann infrage, wenn mit einer Kredit- oder Debitkarte gezahlt wurde.

Wann kann man ein Chargeback einleiten?

Auch wenn es am Ende die Bank ist, die entscheidet, ob das Geld zurück überwiesen wird, gibt es ein paar typische Fälle, in denen das Verfahren generell gerechtfertigt ist. Dazu gehören laut dem EVZ etwa:

  • Doppelte Abbuchungen oder falsche Beträge
  • Nicht erhaltene Waren oder ausgefallene Dienstleistungen
  • Keine Rückzahlung nach einer Retoure
  • Betrug wie etwa Abofallen oder gefälschte Produkte
  • Weiterlaufende Abbuchungen trotz Kündigung einer Mitgliedschaft

Wie läuft der Prozess ab?

Noch bevor man die Bank kontaktiert, sollte man sich zuerst an den Verkäufer oder Anbieter wenden, um die Situation zu klären. Dabei ist es wichtig den Kontakt schriftlich zu führen, also etwa per Mail, da die Bank nach einem solchen Nachweis fragen kann. Hier sollte auch eine kurze Frist von nicht mehr als einer Woche für die Antwort gegeben werden, rät das EVZ. Denn ein Chargeback hat generell eine Frist von insgesamt bis zu 120 Tagen.

Besteht das Problem noch weiterhin, ist es Zeit bei der Bank das Chargeback-Verfahren einzuleiten. Dabei bekommt man dann entweder online oder in der Filiale ein Reklamationsformular. Ist es ausgefüllt, schickt man es einfach zusammen mit den erforderlichen Nachweisen, wie etwa der Bestellbestätigung und der Rechnung an die Bank zurück - und schon läuft das Chargeback. 

In der Regel dauert das Verfahren zwischen zwei bis acht Wochen, kann sich aber bei Betrugsfällen, Auslandstransaktionen oder einem Einspruch des Händlers noch länger ziehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.10.2025
3 min.
Lukrative Geldanlage? Bei Versprechen im Netz wachsam sein
Gefälschte Finanzvermittlungsportale entlarven: Dafür kann etwa die "Warnliste Geldanlage" der Stiftung Warentest eine Anlaufstelle sein - sie listet zahlreiche Finanzfirmen auf, die unseriös sind.
Sucht man im Internet nach guten Angeboten zur Geldanlage, wird man schnell fündig. Doch nicht alle von ihnen sind seriös - und die betrügerischen nicht immer leicht zu erkennen. Wie vorgehen?
05.11.2025
4 min.
Razzia gegen Fake-Abo-Betrüger - 300 Millionen Euro Schaden
Die Ermittler tauften ihre Arbeit "Operation Chargeback". Damit ist eine Rückbuchung einer Kartenzahlung gemeint, weil ein Kunde bei seiner Bank die Stornierung einer Abbuchung etwa wegen Betrugs fordert. 
50-Euro-Abbuchungen, Porno-Fake-Angebote und kompromittierte Zahlungsdienste: Wie Ermittler einen Millionenbetrug vom Westerwald bis nach Nordkorea aufdecken.
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel