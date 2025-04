Mama-Bloggerin Roxana Hofmann aus Frankenberg gibt als @rosarotundhimmlischblau bei Instagram Einblicke in ihr Familienleben. Seit sieben Jahren bloggt die nun dreifache Mutter beinahe täglich. Mit ihrer Familienkolumne will sie weitere Mütter erreichen und zeigen, dass es okay ist, Fehler zu machen. Eva-Maria Hommel, Jahrgang 1984, ist Redakteurin bei der „Freien Presse“. Sie wollte schon immer drei Kinder, und so ist es auch gekommen. Das (Familien)Leben hält viele Überraschungen bereit - einige davon sind Thema unserer Familienkolumne.