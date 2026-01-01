MENÜ
E-Learning
Ratgeber
Familie, Liebe & Partnerschaft
Kolumne: Herzenssache
Herzenssache: Single- und Paarkolumne von Christian Thiel
4 min.
Herzenssache: Dauersingle-Frust
Single- und Partnerschaftsberater Christian Thiel antwortet auf die Frage: "Ich bin 32 und seit zehn Jahren Single. Ab und zu habe ich mal einen Flirt. Einige Male entwickelten sich auch kurze Affären daraus, aber nie etwas Längeres. Ich habe meine Ansprüche nun schon ziemlich gesenkt, aber das hat auch zu nichts geführt."
Christian Thiel
5 min.
Herzenssache: Nein zur offenen Ehe
Eine Kolumne von Paar- und Singleberater Christian Thiel
Christian Thiel
4 min.
Herzenssache: Ferne Beziehung
Ich habe einen Mann kennengelernt, der in Hannover lebt, 500 Kilometer weit weg. Er hat mir das Gefühl gegebenen, dass es mit uns etwas ganz Einzigartiges ist und wir eine wunderbare Beziehung haben...
Christian Thiel
2 min.
Hochzeitstipps: Alle wichtigen Details zur Planung, Location & Brautkleid
Möglicherweise steht ihr vor einem wagemutigen Schritt in ein aufregendes, neues Leben zu zweit und vielleicht sind es sogar nur noch wenige Tage bis zu eurer Hochzeit. Dann kann unser Magazin euch helfen!
3 min.
Herzenssache: Ein sexuelles Problem
Ein Bekannter und seine Frau sind beide Mitte 50. Sie haben erwachsene Kinder, führen eine gute Ehe, machen viel, auch Sport zusammen. Er hat schon einige Zeit das Problem, dass er zum normalen...
Christian Thiel
3 min.
Herzenssache: Mein Mann ist lieblos
Christian Thiel über Gefühlskälte in der Beziehung
Christian Thiel
3 min.
Herzenssache: Der vergessliche Mann
Eine Kolumne von Paar- und Singleberater Christian Thiel
Christian Thiel
3 min.
Herzenssache: Eifersüchtig auf den Ex
Eine Kolumne von Paar- und Singleberater Christian Thiel
Christian Thiel
3 min.
Herzenssache: Sich verbiegen hilft nicht
Eine Kolumne von Paar- und Singleberater Christian Thiel
Christian Thiel
3 min.
Herzenssache: Mein Ex will mich zurück
Eine Kolumne von Paar- und Singleberater Christian Thiel
Christian Thiel
3 min.
Herzenssache: Ärger mit Wechselmodell - Kind darf beide Elternteile mögen
Eine Kolumne von Paar- und Singleberater Christian Thiel
Christian Thiel
Familie
3 min.
Herzenssache: Mein Mann kann den Freund meiner besten Freundin nicht ausstehen
Eine Kolumne von Paar- und Singleberater Christian Thiel
Christian Thiel
3 min.
Herzenssache: Er hört nicht auf mich
Eine Kolumne von Paar- und Singleberater Christian Thiel
Christian Thiel
4 min.
Herzenssache: Ich finde keinen Partner
Eine Kolumne von Paar- und Singleberater Christian Thiel
Christian Thiel