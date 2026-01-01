4 min.

Herzenssache: Dauersingle-Frust

Single- und Partnerschaftsberater Christian Thiel antwortet auf die Frage: "Ich bin 32 und seit zehn Jahren Single. Ab und zu habe ich mal einen Flirt. Einige Male entwickelten sich auch kurze Affären daraus, aber nie etwas Längeres. Ich habe meine Ansprüche nun schon ziemlich gesenkt, aber das hat auch zu nichts geführt."