Familienberaterin: „Eltern sollten nicht den zweiten Lehrer spielen“

Weißwasser. Leistungsdruck und psychische Krisen: Die Diakonie Sachsen sieht zum Schulbeginn erhöhten Beratungsbedarf. Bettina Rießner von der Diakonie erklärt, wie Eltern Kindern bei Schulstress helfen können.

„Freie Presse“: Frau Rießner, Erziehungsberatungsstellen schlagen Alarm: Kinder bräuchten mehr als Stundenpläne, sie benötigten Begleitung, Orientierung, jemanden, der ihnen zuhört. Das tun Ihre Mitarbeiter - was sind denn die häufigsten Sorgen und Nöte der Familien? „Freie Presse“: Frau Rießner, Erziehungsberatungsstellen schlagen Alarm: Kinder bräuchten mehr als Stundenpläne, sie benötigten Begleitung, Orientierung, jemanden, der ihnen zuhört. Das tun Ihre Mitarbeiter - was sind denn die häufigsten Sorgen und Nöte der Familien?