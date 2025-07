Freiheit oder Schuldenfalle? Nachteile von Studienkrediten

Unbedingt studieren, aber Bafög und andere Finanzierungsmittel fallen aus? Da bleibt für manche nur noch die Option eines Studienkredits. Doch der kann schnell zu Problemen führen.

Gütersloh.

Keine Stipendien, kein Bafög und auch sonst keine Geldquelle: Wer studiert und in dieser Situation ist, dem bleibt noch die Option eines Studienkredits. Doch der sollte nur als letzter Ausweg gewählt werden. Denn anders als bei Stipendien oder Bafög, ist am Ende die komplette Kreditsumme zurückzuzahlen - und das mit Zinsen, so das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE).