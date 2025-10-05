Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Frisch verheiratet: Muss der Arbeitgeber das wissen?

Wer heiratet, wechselt auch die Steuerklasse - und das ist für den Arbeitgeber wichtig zu wissen.
Wer heiratet, wechselt auch die Steuerklasse - und das ist für den Arbeitgeber wichtig zu wissen. Bild: Felix Kästle/dpa/dpa-tmn
Volker Görzel ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mitglied im Verein deutscher Arbeitsrechtsanwälte.
Volker Görzel ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Mitglied im Verein deutscher Arbeitsrechtsanwälte. Bild: Volker Görzel/dpa-tmn
Frisch verheiratet: Muss der Arbeitgeber das wissen?
Dem Arbeitgeber darüber Bescheid zu geben, dass man geheiratet hat: Das hat vielleicht nicht für jeden eine hohe Priorität. Doch tatsächlich ist das wichtiger, als man im ersten Moment denkt.

Köln.

Flitterwochen vorbei und auf geht's zurück zur Arbeit, ohne große Worte. Für den Job sollte sich durch die Heirat ja nichts geändert haben, oder? Doch, und deshalb sollte der Arbeitgeber über die Heirat informiert werden. Denn es hat tatsächlich finanzielle Auswirkungen.

"Der Arbeitgeber muss wissen, in welcher Steuerklasse sich die Mitarbeiter befinden", erklärt Volker Görzel, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wer heiratet, bei dem ändert sich in der Regel die Steuerklasse. 

Das heißt: Die Anzeigepflicht nach der Hochzeit existiert aus rein steuerlichen Gründen. Änderungen im Personenstand müssen dem Arbeitgeber nämlich grundsätzlich nicht angezeigt werden.

Möglicherweise besserer Kündigungsschutz

Angestellte, die verheiratet sind, können Görzel zufolge auch einen besseren Kündigungsschutz vor betriebsbedingten Kündigungen genießen. Selbst wenn der Heiratsstatus keinen kompletten Schutz bietet, muss der Arbeitgeber die Unterhaltspflicht für die Familie oder den Ehepartner bei einer potenziellen Kündigung zumindest berücksichtigen.

Zur Person: Volker Görzel ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln und Leiter des Fachausschusses Betriebsverfassungsrecht und Mitbestimmung im Verband deutscher Arbeitsrechtsanwälte (VDAA). (dpa)

