Geburt per Kaiserschnitt im Klinikum Chemnitz: Wunder in zwölf Minuten

Mehr als jedes vierte Kind in Sachsen kommt nicht auf natürlichem Weg zur Welt. Wie läuft das ab? Welche Folgen hat das für die Mutter? Wir waren im Klinikum Chemnitz bei einer Geburt dabei.

Aarons Geburt dauerte ganze zwölf Minuten. Auch wenn Aaron eigentlich anders heißt und seine Mutter es an jenem Tag gar nicht „Geburt“ nennen kann. Sie hatte auf Wehen gehofft, auf eine Niederkunft ohne Hilfe von außen, nachdem sie ihre zwei anderen Kinder per Kaiserschnitt entbunden hatte. Doch es kamen keine Wehen, selbst elf Tage nach... Aarons Geburt dauerte ganze zwölf Minuten. Auch wenn Aaron eigentlich anders heißt und seine Mutter es an jenem Tag gar nicht „Geburt“ nennen kann. Sie hatte auf Wehen gehofft, auf eine Niederkunft ohne Hilfe von außen, nachdem sie ihre zwei anderen Kinder per Kaiserschnitt entbunden hatte. Doch es kamen keine Wehen, selbst elf Tage nach...