MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Geburt per Kaiserschnitt im Klinikum Chemnitz: Wunder in zwölf Minuten

Geschafft. Auch die kleine Sophie kam im Chemnitzer Klinikum zur Welt.
Geschafft. Auch die kleine Sophie kam im Chemnitzer Klinikum zur Welt. Bild: Ulf Dahl
Platz für Babys im Klinikum in Chemnitz.
Platz für Babys im Klinikum in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Oberarzt Jörg Stolle ist seit 25 Jahren in der Frauenklinik des Chemnitzer Klinikums tätig.
Oberarzt Jörg Stolle ist seit 25 Jahren in der Frauenklinik des Chemnitzer Klinikums tätig. Bild: Klinikum Chemnitz
Die Leitende Hebamme Kerstin Ruitz hat schon mehrere Tausend Kinder auf die Welt begleitet.
Die Leitende Hebamme Kerstin Ruitz hat schon mehrere Tausend Kinder auf die Welt begleitet. Bild: Ulf Dahl
Geschafft. Auch die kleine Sophie kam im Chemnitzer Klinikum zur Welt.
Geschafft. Auch die kleine Sophie kam im Chemnitzer Klinikum zur Welt. Bild: Ulf Dahl
Platz für Babys im Klinikum in Chemnitz.
Platz für Babys im Klinikum in Chemnitz. Bild: Ulf Dahl
Oberarzt Jörg Stolle ist seit 25 Jahren in der Frauenklinik des Chemnitzer Klinikums tätig.
Oberarzt Jörg Stolle ist seit 25 Jahren in der Frauenklinik des Chemnitzer Klinikums tätig. Bild: Klinikum Chemnitz
Die Leitende Hebamme Kerstin Ruitz hat schon mehrere Tausend Kinder auf die Welt begleitet.
Die Leitende Hebamme Kerstin Ruitz hat schon mehrere Tausend Kinder auf die Welt begleitet. Bild: Ulf Dahl
Familie
Geburt per Kaiserschnitt im Klinikum Chemnitz: Wunder in zwölf Minuten
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als jedes vierte Kind in Sachsen kommt nicht auf natürlichem Weg zur Welt. Wie läuft das ab? Welche Folgen hat das für die Mutter? Wir waren im Klinikum Chemnitz bei einer Geburt dabei.

Aarons Geburt dauerte ganze zwölf Minuten. Auch wenn Aaron eigentlich anders heißt und seine Mutter es an jenem Tag gar nicht „Geburt“ nennen kann. Sie hatte auf Wehen gehofft, auf eine Niederkunft ohne Hilfe von außen, nachdem sie ihre zwei anderen Kinder per Kaiserschnitt entbunden hatte. Doch es kamen keine Wehen, selbst elf Tage nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
01.01.2026
2 min.
Chemnitz: Das erste Baby des Jahres heißt Anastasia
Maria Pausch und Toni Fröbich sind die Eltern der kleinen Anastasia.
Im DRK-Krankenhaus Rabenstein kam um 3.14 Uhr am Neujahrsmorgen das erste Kind zur Welt - ein Mädchen.
Jens Kassner
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
19.12.2025
9 min.
Probleme in der Geburtshilfe: Warum eine Hebamme im Erzgebirge keine Geburten mehr begleiten wird
Seit fast 20 Jahren ist Anica Schaufuß Hebamme, sieben davon im Zschopauer Krankenhaus. Doch bald ist Schluss.
Weniger Kaiserschnitte, weniger traumatisierte Mütter: Darin, dass gute Geburtshilfe wichtig ist, sind sich alle Beteiligten einig. Eine Eins-zu-eins-Begleitung gilt als erstrebenswert. Der neue Hebammenhilfevertrag sollte die Lage verbessern. Das Gegenteil ist der Fall. Wie konnte es dazu kommen?
Ulrike Abraham
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
Mehr Artikel