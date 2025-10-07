Geldanlage: Langfristig können Aktienfonds bis zu sieben Prozent Rendite bringen

Mit sogenannten ETFs ist es auch für Unerfahrene vergleichsweise einfach und kostengünstig, breit gestreut in den Aktienmarkt zu investieren. Worauf dabei zu achten ist, erklären Finanzprofis.

Viele Sparer sind verunsichert, wo sie in Zeiten von Niedrigzinsen ihr Geld sicher und vor allem gewinnbringend anlegen sollen. Das zeigten auch die Anrufe beim FP-Forum, bei dem Armin Schmitz vom deutschen Fondsverband BVI und Volkswirt und Autor Bernd Sprenger Leserfragen beantworteten haben.