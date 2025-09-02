Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Atemwegserkrankungen wie die Grippe sorgten im ersten Halbjahr für die meisten Krankschreibungen in Sachsen.
Atemwegserkrankungen wie die Grippe sorgten im ersten Halbjahr für die meisten Krankschreibungen in Sachsen. Bild: IMAGO/YAY Images
Gesundheit
13 Tage: Sachsens Arbeitnehmer öfter krank als der Bundesdurchschnitt
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Der Krankenstand in Sachsen ist laut AOK Plus höher als im Bundesdurchschnitt. Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen Berufen und Regionen. So fallen etwa kranke Vogtländer länger aus als andere.

Von Januar bis Ende Juni dieses Jahres war in Sachsen im Schnitt mehr als jeder zweite bei der AOK Plus versicherte Beschäftigte (56 Prozent) mindestens einmal krankgeschrieben. Das waren etwa ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, zeigt ein neuer Bericht der mitgliederstärksten sächsischen Krankenkasse. Daten von mehr als einer Million...
Mehr Artikel