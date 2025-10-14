Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Prävention in der Erkältungszeit: Händewaschen ist eine einfache und effektive Schutzmaßnahme.
Prävention in der Erkältungszeit: Händewaschen ist eine einfache und effektive Schutzmaßnahme. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Prävention in der Erkältungszeit: Händewaschen ist eine einfache und effektive Schutzmaßnahme.
Prävention in der Erkältungszeit: Händewaschen ist eine einfache und effektive Schutzmaßnahme. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Gesundheit
3 Dinge, auf die es beim Händewaschen ankommt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hand aufs Herz - oder besser: Hand an den Wasserhahn: Wie gründlich gehen Sie am Waschbecken vor? Wir klären, was es für wirklich saubere Hände braucht.

Berlin.

Unsere Hände berühren im Alltag Türklinken, Tastaturen, Haltegriffe, rohe Lebensmittel - und andere Menschen. Ziemlich viele Chancen auf Kontakte mit Krankheitserregern also, gerade jetzt in der Erkältungszeit. 

Fassen wir uns an die Schleimhäute, etwa in den Mund, gelangen Viren, Bakterien und Co. in den Körper und können für Krankheiten sorgen. Sorgfältiges Händewaschen kann diesen Übertragungsweg abschneiden. 

Erwischen Sie sich am Waschbecken immer wieder dabei, wie Sie die Hände nur wenige Sekunden lang abbrausen - und im Anschluss einmal kurz am Handtuch entlang wischen? Da ist noch Luft nach oben. Worauf man achten kann:

1. Zeit nehmen

Der erste Handgriff: Wasserhahn aufdrehen und die Hände unter das fließende Wasser halten. Damit sie richtig rein werden, muss das übrigens nicht warm oder gar heiß sein. Auch kaltes Wasser erledigt den Job, so das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). 

Dann ist das Einseifen dran: Wer wirklich gründlich vorgehen will, muss dafür mindestens 20 Sekunden investieren, also in etwa so lange, wie zweimal "Happy Birthday"-Summen braucht. Sind die Hände stark verschmutzt, rechnet man besser mit 30 Sekunden oder noch mehr.

2. Der gesamten Hand Aufmerksamkeit schenken

Damit beim Händewaschen Keime erfolgreich entfernt werden, spielt vor allem die Reibung beim Einseifen eine Rolle. Dabei sollten nicht nur Handinnenflächen und -rücken Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch Fingerspitzen und -zwischenräume sowie Daumen und Fingernägel, rät das BIÖG.

Dann ist das Abspülen dran. Wer sich auf einer öffentlichen Toilette die Hände wäscht, schließt den Wasserhahn dann am besten mit dem Ellenbogen oder einem Einweghandtuch - damit nicht gleich die nächsten Keime auf den Fingern landen. 

3. Auch das Abtrocknen ernst nehmen

Zum gründlichen Händewaschen zählt auch gründliches Abtrocknen. Denn: Mikroorganismen fühlen sich in einer feuchten Umgebung wohl, vermehren sich dort also besser. 

Beim Abtrocknen werden durch die Reibung des Handtuchs außerdem Keime entfernt, die noch an den Händen haften, so das BIÖG.

Wann Hände waschen angesagt ist

Es ist ein Muss beim Heimkommen, so das BIÖG. Weitere Situationen, in denen der Gang zum Waschbecken angesagt ist: 

  • vor Mahlzeiten
  • vor dem Berühren von Medikamenten
  • vor und nach dem Kontakt mit Kranken oder der Behandlung von Wunden
  • vor und nach der Zubereitung von Speisen
  • nach dem Toilettengang
  • nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen
  • nach dem Kontakt mit Abfällen, Tieren oder Tierfutter

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
2 min.
Schutz vor Corona: Wem wird die Auffrischimpfung empfohlen?
Ob Diabetes, Herzschwäche oder COPD: Menschen mit Vorerkrankungen wird empfohlen, jetzt im Herbst den Corona-Impfschutz aufzufrischen.
Die Pandemie ist vorbei, das Coronavirus ist geblieben. Für bestimmte Menschen kann eine Ansteckung nach wie vor gefährlich werden. Wer seinen Impfschutz im Herbst auffrischen lassen sollte.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
14.10.2025
5 min.
Warum Händewaschen hilft – aber nicht überall möglich ist
Wasser und Seife kann viele Viren verhindern. (Symbolfoto)
Unsere Hände sind Keim-Hotspots. Der Welttag des Händewaschens erinnert daran, wie man sich mit Wasser und Seife schützen kann – diese Dinge sind allerdings nicht überall selbstverständlich.
Tatjana Bojic, dpa
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
Mehr Artikel