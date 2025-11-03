Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gewusst wie: Diese Tipps helfen beim Einführen von Zäpfchen.
Gewusst wie: Diese Tipps helfen beim Einführen von Zäpfchen. Bild: Christin Klose/dpa Themendienst/dpa-tmn
Gewusst wie: Diese Tipps helfen beim Einführen von Zäpfchen.
Gewusst wie: Diese Tipps helfen beim Einführen von Zäpfchen. Bild: Christin Klose/dpa Themendienst/dpa-tmn
Gesundheit
4 Tipps: So gehen Zäpfchen besser rein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Manchmal bleiben auch Erwachsenen Zäpfchen nicht erspart - etwa bei Verstopfung oder weil Tabletten den Magen belasten würden. Wie man sie einführt und warum Creme auf der Zäpfchen-Spitze tabu ist.

Wernigerode.

Ob Kinder oder Erwachsene: Zäpfchen mag niemand gern. Auch weil es Verrenkungskünste erfordert, sie in den After einzuführen - und man nie sicher ist: Passt es so, sitzt es richtig? 

Vor dem Einführen: einmal tief einatmen

Die Apothekerin Nikola-Paula Eckerlin-Sohl gibt in der Zeitschrift "Apotheken Umschau" Tipps rund um die Anwendung von Zäpfchen (Ausgabe A 11/25) - etwa diese: 

  1. Der optimale Zeitpunkt: Der ist direkt nach dem Stuhlgang gekommen. In einem leeren Darm können Zäpfchen nämlich am besten wirken.
  2. Die richtige Körperhaltung: Die Apothekerin rät dazu, sich auf die linke Körperseite zu legen und das rechte Bein leicht anzuwinkeln. Nun: einmal tief einatmen. Das entspannt die Muskulatur, sodass das Zäpfchen leichter in den Körper gleiten kann.
  3. Das kleine Plus an Komfort: Niemand mag es kalt am Po - daher ist eine gute Idee, das Zäpfchen anzuwärmen. Das geht in der Hand oder durch das Befeuchten mit etwas warmem Wasser. Übrigens: Für besseres Gleiten etwas Creme oder Öl auf das Zäpfchen zu geben, verkneift man sich lieber. Das kann die Aufnahme des Wirkstoffs hemmen.
  4. Die richtige Tiefe: Sie hängt von der gewünschten Wirkung ab. Soll das Medikament nur örtlich im Enddarm wirken, reichen wenige Zentimeter. Ist eine Wirkung im gesamten Körper gewünscht, etwa bei Fieber, muss das Zäpfchen tiefer rein. Im besten Fall bespricht man in der Apotheke wie man das jeweilige Präparat am besten anwendet. 

Sie müssen nun aufs Klo? Besser unterdrücken!

Es ist geschafft, das Zäpfchen sitzt. Nun gilt: Hände waschen und abwarten. Nach dem Einführen sollte das Zäpfchen nämlich mindestens 20 Minuten im Körper bleiben. Wer einen Stuhldrang empfindet, sollte also versuchen, ihn so lange zu unterdrücken. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
3 min.
Angina Pectoris: Vier Fakten rund um den Brustschmerz
Druck und Schmerzen in der Brust: Was tun bei einem Angina-Pectoris-Anfall?
Beim Treppensteigen liegt Druck auf der Brust, als würde sie zusammengepresst werden? Das ist typisch für Angina Pectoris. Was bei Anfällen hilft und wann man lieber den Notruf 112 wählen sollte.
13.10.2025
3 min.
Kind hat sich an Hausapotheke bedient - was tun?
Riskante Neugier: Medikamente sollten nicht in Griffweite von Kindern abgelegt werden.
Gelbe, rote oder blaue Tabletten in knisternden Verpackungen: Medikamente sind für kleine Kinder spannend. Landen sie aber im Mund, wird es gefährlich. Eltern-Wissen für den Notfall.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
Mehr Artikel