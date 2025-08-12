Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Abkühlung: Lauwarmes Wasser schont den Kreislauf besser als eiskaltes.
Abkühlung: Lauwarmes Wasser schont den Kreislauf besser als eiskaltes. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen erfordert gezielte Salz- und Wasserzufuhr.
Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen erfordert gezielte Salz- und Wasserzufuhr. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Abkühlung: Lauwarmes Wasser schont den Kreislauf besser als eiskaltes.
Abkühlung: Lauwarmes Wasser schont den Kreislauf besser als eiskaltes. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen erfordert gezielte Salz- und Wasserzufuhr.
Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen erfordert gezielte Salz- und Wasserzufuhr. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn
Gesundheit
5 Tipps für die Hitzetage
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wärmebelastung in den nächsten Tagen kann extrem werden, sagen Meteorologen voraus. Warum Salz dann wichtig ist und lauwarm manchmal besser als kalt ist - wichtige Tipps zusammengefasst.

Offenbach/Berlin.

Bis zu 38 Grad sind möglich: Es wird heiß in Deutschland. Und so schön die sommerliche Wärme sein kann - sie birgt auch Risiken. Fünf Tipps, um gut durch die Hitzetage zu kommen:

1. Warum Trinken wichtig ist - und Salz

Um der Hitze entgegenzuwirken, braucht der Körper Flüssigkeit. Mit dem Schweiß verliert der Körper allerdings nicht nur Wasser, sondern auch Salze. Mineralwasser und Co. enthalten meist aber weniger als 1 Gramm Salze pro Liter – nicht genug, um das wieder auszugleichen. Lust auf Salziges? Dann gerade bei Hitze also ruhig zugreifen. 

Auch isotonische Getränke versorgen uns mit Salzen. Noch einfacher: Eine Messerspitze Salz ins Wasser oder den Tee geben. 

2. Warum Schwindel ernst genommen werden muss

Hohe Temperaturen belasten den Körper. Besonders gilt das für Ältere, Kleinkinder und Menschen mit Herzerkrankungen. Aber auch alle anderen sollten Hitze nicht unterschätzen und Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen und Erschöpfung ernst nehmen. 

Dann gilt: Sofort aus der Sonne und der Hitze gehen, bestenfalls in kühle Räume – trinken und kühl duschen. Wer Krämpfe und Bewusstseinsstörungen hat, hat womöglich einen Hitzschlag: Das kann lebensbedrohlich sein. Bei Verdacht darauf sollte man den Notarzt unter 112 rufen.

Schwindel und Erschöpfung sind Warnzeichen bei Hitze und sollten ernst genommen werden.
Schwindel und Erschöpfung sind Warnzeichen bei Hitze und sollten ernst genommen werden. Bild: Christoph Soeder/dpa/dpa-tmn
Schwindel und Erschöpfung sind Warnzeichen bei Hitze und sollten ernst genommen werden.
Schwindel und Erschöpfung sind Warnzeichen bei Hitze und sollten ernst genommen werden. Bild: Christoph Soeder/dpa/dpa-tmn

3. Warum lauwarm manchmal besser als kalt ist

Abduschen ist nun eine Wohltat – am liebsten eiskalt! Doch das kann den Kreislauf belasten. Schonender ist, wenn die Brause lauwarm eingestellt wird. Erfrischung bringen Wassersprays, feuchte Umschläge und kühle Fußbäder.

Wer den heißen Tag an einem See verbringt, hat es nicht weit zur Abkühlung: Doch aufgeheizt ins kühle Wasser hineinspringen, ist belastend für den Körper. Die geweiteten Blutgefäße ziehen sich umgehend zusammen – im Extremfall droht Bewusstlosigkeit, im Wasser lebensbedrohlich. Darum ist es immer besser, sich langsam daran zu gewöhnen und vorsichtig hineinzugehen.

4. Warum das Training etwas kürzer sein darf

Schon ab Temperaturen von 25 Grad ist es ratsam, die übliche Trainingsbelastung etwas zu reduzieren und zum Beispiel die regelmäßige Joggingrunde etwas kürzer zu gestalten. Bei mehr als 30 Grad sind intensive Einheiten nicht mehr empfehlenswert. Dafür nutzt man besser die Morgen- und Abendstunden, wenn es etwas kühler ist. Oder man verlegt das Training in Innenräume: etwa ins Fitnessstudio oder aufs heimische Laufband.

Sportliche Aktivitäten bei hohen Temperaturen sollten reduziert und zeitlich angepasst werden.
Sportliche Aktivitäten bei hohen Temperaturen sollten reduziert und zeitlich angepasst werden. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Sportliche Aktivitäten bei hohen Temperaturen sollten reduziert und zeitlich angepasst werden.
Sportliche Aktivitäten bei hohen Temperaturen sollten reduziert und zeitlich angepasst werden. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

5. Warum der Blick auf die Wetterapp ratsam ist

Wie warm wird es? Wie stark ist die UV-Belastung und folglich die Notwendigkeit für guten Sonnenschutz? Und: Wann drohen Gewitter? Auf alldas geben Wetterapps Antworten – es empfiehlt sich, eine auf dem Smartphone zu haben. Wichtig ist, dass die App Wetterwarnungen möglichst standortgenau anzeigt. Denn im Zuge der Hitze drohen mitunter auch kräftige Gewitter.

Bestenfalls weiß man durch die App früh genug von der aufziehenden Gefahr und hat in einem Gebäude oder einem Auto Schutz gefunden. Ist man noch im Freien, wenn das Gewitter herannaht, sollte man keinesfalls der höchste Punkt der Umgebung sein und zudem alleinstehende Bäume, Türme und Masten, Metallzäune und Gewässer meiden, rät der Deutsche Wetterdienst. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
2 min.
Höhepunkt der Hitzewelle steht an - Bis zu 38 Grad erwartet
Erfrischung - hochwillkommen bei bis zu 38 Grad.
Der Sommer wird wieder richtig heiß: Temperaturen weit über 30 Grad erwartet der Wetterdienst in den kommenden Tagen in Teilen Deutschlands.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
13.08.2025
2 min.
Hitze: Was hilft bei geschwollenen Beinen?
Kühlende Maßnahme: Fußbäder, Wadenwickel oder Wassersprays können bei schweren Beinen im Sommer Erleichterung bringen.
Die Beine sind bleiern, die Haut spannt: Am Ende eines heißen Tages ist da bloß das Bedürfnis, die Füße hochzulegen. Was hinter schweren Beinen im Sommer steckt - und was man ihnen Gutes tun kann
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel