Nach Belastung bleibt der Atem weg? Ein Arztbesuch kann für Klarheit sorgen.
Nach Belastung bleibt der Atem weg? Ein Arztbesuch kann für Klarheit sorgen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Gesundheit
Ab zum Arzt! Das sind Anzeichen für Lungenprobleme
Wie wichtig unsere Lunge ist, merken wir meist erst, wenn sie Probleme bereitet. Ein Pneumologe verrät, wann man unbedingt ärztlichen Rat einholen sollte.

Hamburg.

Beim Treppensteigen oder beim Tragen der Einkaufstüten bleibt der Atem weg. Das ist der klassische Fall, der Patientinnen und Patienten in die Haus- bzw. in die Lungenarztpraxis zieht, um der Frage nachzugehen "Stimmt mit meiner Lunge etwas nicht?".

"Die Leute haben das Gefühl, nicht mehr so belastbar zu sein. Sie erleben eine Art Enge im Brustkorb und bekommen nicht mehr genug Luft", beschreibt Thomas Hölting, Chefarzt des Fachzentrums für Pneumologie der Schön Klinik Hamburg-Eilbek. 

Auch bleibenden Husten abklären lassen

Das sind aus seiner Sicht Beschwerden, die man ärztlich abklären lassen sollte. Denn dahinter können sich Erkrankungen der Lunge verbergen - zum Beispiel COPD, die sogenannte chronisch obstruktive Lungenerkrankung, bei der die Atemwege verengt und entzündet sind. 

Abklären lassen sollte man Hölting zufolge auch Husten, der mehr als vier Wochen andauert. Übrigens: Auch hinter häufigem nächtlichen Schwitzen, unklarem Gewichtsverlust oder verfärbten Lippen oder Fingern können Lungenerkrankungen stecken, "die dann meist schon fortgeschritten sind", so der Experte. 

Könnte es Krebs sein? 

Wer Beschwerden mit der Lunge erlebt, hat womöglich Sorge, dass sich dort ein bösartiger Tumor entwickelt haben könnte. An Lungenkrebs erkranken im Jahr rund 56.000 Menschen in Deutschland. Bei Männern ist es der zweithäufigste, bei Frauen der dritthäufigste Krebs.

Laut dem Krebsinformationsdienst sind die Krankheitszeichen von Lungenkrebs oft nicht eindeutig. Folgende Symptome können auf Lungenkrebs hindeuten: Husten, Gewichtsverlust, Luftnot, Brustschmerzen, blutiger Auswurf beim Husten, Knochenschmerzen, eine Verdickung der Fingerspitzen, Fieber und ein Schwächegefühl. Auch solche Symptome sollte man unbedingt abklären lassen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
