Adipositas bei Jugendlichen: Wer berät seriös?

Zu dick - das ist keine Frage der Optik, sondern vor allem der Gesundheit. Besonders Jugendliche sind hier gefährdet. Wohin wenden sich Eltern, die ihnen helfen wollen?

Berlin.

Immer mehr junge Menschen leiden an Adipositas - so der medizinische Fachbegriff für starkes Übergewicht. "Fettleibigkeitsbedingte Krankheiten und psychische Störungen nehmen in allen Regionen zu", so der aktuelle Lancet-Report zur Gesundheit Jugendlicher.