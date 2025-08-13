Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Gemeiner Holzbock, der oft Borrelien überträgt.
Ein Gemeiner Holzbock, der oft Borrelien überträgt. Bild: Patrick Pleul/dpa
Gesundheit
Alongshan-Virus erstmals in Sachsen nachgewiesen
Redakteur
Von Katrin Saft
Der Krankheitserreger wird von Zecken übertragen. Eine große Zeckenstudie in ganz Sachsen zeigt, wie hoch das Risiko auch für Borreliose und FSME ist.

Das 2017 erstmals in China beschriebene Alongshan-Virus ist nun auch in Sachsen angekommen. So wurden bei einer großangelegten Studie erstmals vier Zecken entdeckt, die dieses Virus auf den Menschen übertragen können. Für die Studie unter Federführung der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) wurden im vergangenen Jahr an 45 Orten im...
