Alongshan-Virus erstmals in Sachsen nachgewiesen

Der Krankheitserreger wird von Zecken übertragen. Eine große Zeckenstudie in ganz Sachsen zeigt, wie hoch das Risiko auch für Borreliose und FSME ist.

Das 2017 erstmals in China beschriebene Alongshan-Virus ist nun auch in Sachsen angekommen. So wurden bei einer großangelegten Studie erstmals vier Zecken entdeckt, die dieses Virus auf den Menschen übertragen können. Für die Studie unter Federführung der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) wurden im vergangenen Jahr an 45 Orten im...