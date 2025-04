AOK Plus startet Gesundheitsinitiative in Sachsen

Nur vier Prozent der Ausgaben machen Vorsorge aus. Das soll sich ändern. Mit einer neuen Initiative will die Krankenkasse mehr Lust auf Bewegung, gesunde Ernährung und Stressbewältigung machen.

Wie fühlt sich dein Körper nach einem Sprint zum Bus an? Wie lange sitzt du pro Tag? Und was motiviert dich am meisten, um sportlich aktiv zu werden? Wer derlei Fragen ehrlich beantwortet, kann schnell herausfinden, wie es um sein Wohlbefinden und seine Fitness steht - und wo noch Luft nach oben ist. Das genau ist das Ziel des neuen Self-Check -...