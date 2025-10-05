Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Nasenspray pro Person und Erkältung: Man sollte es nicht teilen oder beim nächsten Mal wieder verwenden.
Ein Nasenspray pro Person und Erkältung: Man sollte es nicht teilen oder beim nächsten Mal wieder verwenden. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Gesundheit
Apotheker rät: Nasenspray nach Erkältung entsorgen
Die Erkältung ist überstanden: Halspastillen, Fieberthermometer und Co. dürfen zurück in die Hausapotheke. Und die Reste vom Nasenspray? Warum man die lieber nicht für die nächste Infektion aufbewahrt

Dannenberg.

Der Schnupfen ist vorbei und das Nasenspray-Fläschchen ist noch halbvoll? "Dann bin ich ja vorbereitet für den nächsten Infekt" mag da der Gedanke sein, während man die Flasche wieder in der Hausapotheke verstaut. 

Der Apotheker Alexander Schmitz aus Dannenberg rät davon allerdings ab. Schließlich war die Sprühspitze während des Infekts in Kontakt mit der Nasenschleimhaut, auf der sich Erreger tummeln - "egal, wie vorsichtig man ist", so Schmitz. Das kann zu einer Verkeimung des Fläschchens führen. Sicherheitshalber sollte man sie daher entsorgen. 

Nasenspray lieber nicht mit anderen teilen

"Übrigens sollte auch jedes Familienmitglied ein eigenes Nasenspray verwenden", sagt der Apotheker. Sonst bestehe Gefahr, "dass man die Erreger immer schön im Kreis weitergibt". 

Wichtig, wenn es um die Entsorgung geht: Arzneimittelreste - und damit auch Nasenspray - bitte nie über Toilette und Spüle entsorgen. Flüssige Medikamente sollte man daher mitsamt ihrem Behältnis entsorgen, schreibt das Umweltbundesamt online. Vielerorts ist die Restmülltonne der richtige Ort dafür, je nach Kommune kann es aber auch anders sein. Über die Internetseite "www.arzneimittelentsorgung.de" kann man herausfinden, was vor Ort gilt. (dpa)

