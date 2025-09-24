Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Bildschirmbrille ist ein Arbeitsmittel und Eigentum der Firma.
Eine Bildschirmbrille ist ein Arbeitsmittel und Eigentum der Firma. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Eine Bildschirmbrille ist ein Arbeitsmittel und Eigentum der Firma.
Eine Bildschirmbrille ist ein Arbeitsmittel und Eigentum der Firma. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Gesundheit
Arbeitgeber zahlt: Was man zur Bildschirmbrille wissen muss
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wann ist eine Bildschirmbrille nötig und wer zahlt? Ein Überblick, was im Joballtag gilt und warum die Brille eigentlich dem Arbeitgeber gehört.

Düsseldorf.

Eine Brille fürs Büro: Bei Bildschirmbrillen sind die Gläser so aufgebaut, dass man vor allem im Nahbereich gut sehen kann. 

Beschäftigte, die eine benötigen, müssen dafür nicht selbst in die Tasche greifen. "Die Bildschirmbrille ist eine Leistung des Arbeitsschutzes. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, diese bei Bedarf zur Verfügung zu stellen und die Kosten zu übernehmen", sagt Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Wann Beschäftigte eine Bildschirmbrille brauchen

Als Voraussetzung gelte, dass zur Durchführung der Arbeit arbeitstäglich ein Bildschirmgerät genutzt werde und, "dass man hohe Aufmerksamkeit und Konzentration braucht, um Fehler zu vermeiden", so Wolter.

Als typische Gründe für den Bedarf einer Bildschirmbrille nennt der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA): 

  • Alterssichtigkeit
  • eine unergonomische Kopfhaltung bei der Nutzung der Alltagsbrille
  • eine unzureichende Sehkorrektur mit der vorhanden Sehhilfe

Bildschirmbrille gehört der Firma

Stellt ein Arbeitsmediziner den Bedarf einer Bildschirmbrille fest, ist diese komplett, also inklusive Fassung, vom Arbeitgeber zu zahlen. Lediglich pauschale Zuschüsse oder Gehaltszulagen, die den Arbeitnehmer zur (Teil-)Kostenübernahme zwingen, seien nicht zulässig, heißt es vom ZVA.

Gut zu wissen: Eine Bildschirmbrille ist ein Arbeitsmittel und Eigentum der Firma. Der Privatgebrauch ist damit theoretisch unzulässig. "Die meisten Arbeitgeber sind in dieser Hinsicht aber großzügig. In Zeiten von Homeoffice geht die Brille oft mit nach Hause, damit der Arbeitnehmer auch von dort arbeiten kann", sagt Christian Müller, Präsident des ZVA. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Neue Brille: Wann gibt die Krankenkasse einen Zuschuss?
Auch wenn man für einen Zuschuss zur Brille infrage kommt, zahlt die Krankenkasse immer nur für die Brillengläser. Die Fassung muss selbst bezahlt werden.
Mehrere hundert Euro, um wieder scharf sehen zu können: Ein Brillenkauf kann ganz schön ins Geld gehen. Nur wenige können auf einen Zuschuss der Kasse hoffen. Wer genau?
Anke Dankers, dpa
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
19.09.2025
2 min.
Beziehung im Büro: Was erlaubt ist und wo es kritisch wird
Privatsphäre wahren: Liebesbeziehungen müssen nicht dem Arbeitgeber gemeldet werden.
Was tun, wenn aus Kollegen ein Paar wird? Ein Arbeitsrechtler erklärt, wann Liebe zur Jobfalle werden kann und welche Folgen drohen.
Mehr Artikel