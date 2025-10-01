Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wenn die Nase blutet, hilft Kühlung im Nacken, die Blutung zu stoppen. Bild: Silvia Marks/dpa-tmn
Wenn die Nase blutet, hilft Kühlung im Nacken, die Blutung zu stoppen. Bild: Silvia Marks/dpa-tmn
Gesundheit
Bei Nasenbluten Kopf in den Nacken? Lieber nicht!
Huch, da läuft Blut aus der Nase des Sohns? Oder Sie blicken auf rote Finger, nachdem Sie sich ins Gesicht gefasst haben? Was bei Nasenbluten (nicht) hilft - und wann es "Ab zum Arzt!" heißt.

Lübeck.

Für alle, die Blut nur schlecht sehen können, ist diese Situation ein Alptraum: Auf einmal läuft es knallrot aus der eigenen Nase oder der des Nachwuchses. Wie bekommt man Nasenbluten schnell und gut in den Griff? 

Für so manchen ist da der erste Impuls: den Kopf in den Nacken legen. Schließlich bleibt das Blut so im Körper und tropft nicht mehr auf Kleidung und Co. Eine gute Idee ist das aber nicht, wie der Allgemeinmediziner Thomas Günther in der Zeitschrift "Hausarzt" (Ausgabe 2025/IV) warnt: "Dies kann dazu führen, dass Blut in den Magen gelangt und es zu Erbrechen kommt."

Nicht Kopf, sondern Kühlpack in den Nacken

Besser setzt man auf eine - oder gleich beide - dieser Strategien, um das Nasenbluten zu stillen: 

  1. Kälte im Nacken: Nehmen kann man dafür ein in ein Handtuch gewickeltes Kühlpack oder einen Waschlappen, der zuvor mit kaltem Wasser getränkt wurde. Laut dem Informationsportal "Das HNO-Wartezimmer" löst der Kältereiz im Nacken einen Reflex aus, durch den sich die Blutgefäße in der Nase zusammenziehen.
  2. Nasenflügel zusammenpressen. Auch bei Blutungen in der Nase gilt: Druck hilft dabei, sie zu stillen. Dafür beugt man den Kopf im Sitzen leicht nach vorn und drückt die Nasenflügel mit Daumen und Zeigefinger für rund zehn Minuten zusammen. Atmen sollte man in dieser Zeit durch den Mund.

Wichtig: Nach dem Nasenbluten bildet sich an der Nasenschleimhaut eine Kruste. So verlockend es auch sein mag: Pulen, popeln und kräftiges Schnäuzen sind erst einmal tabu - sonst blutet es wieder. 

Wann mit Nasenbluten zum Arzt? 

Nasenbluten tritt auf, wenn die feinen Gefäße in der stark durchbluteten Nasenschleimhaut verletzt werden, so der Deutsche Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte, und das kann unterschiedliche Ursachen haben, etwa festes Schnäuzen, Fremdkörper oder äußere Einwirkungen. Die meisten Blutungen entstehen im vorderen Teil der Nase, dort seien sie fast immer harmlos. 

Lieber ärztlich abklären lassen sollte man Nasenbluten, wenn es länger als 20 Minuten anhält oder regelmäßig auftritt. Auch wenn es sich vor allem im hinteren Teil der Nase abspielt, das Blut also vor allem den Rachen herunterläuft, ist ein Arztbesuch sinnvoll. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
