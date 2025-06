Bei schwerem E-Scooter-Unfall: So geht Erste Hilfe

Anders als fürs Auto braucht man für einen E-Scooter weder Führerschein noch Erste-Hilfe-Kurs. Dabei können auch damit schwere Unfälle passieren. Was dann zu tun ist - und was die Sicherheit erhöht.

Berlin.

E-Scooter sollen das Leben leichter machen, indem sie etwa die letzte Meile nach Hause schneller überwinden lassen. Auch der Zugang zu ihnen ist einfach: In Großstädten stehen sie vielerorts am Wegesrand und sind per App schnell zu entsperren.