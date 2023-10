Blutdruckmessgeräte: Nicht so genau, aber zur Kontrolle okay

Steht die Diagnose Bluthochdruck, heißt es für die Zeit zwischen zwei Arztbesuchen selbst Manschette anlegen. Aber kann man sich auf die Messgeräte für den Hausgebrauch verlassen?

Berlin.

Wer unter erhöhtem Blutdruck leidet, will wissen, ob und wie seine verordneten Pillen dagegen wirken und greift zur Manschette. Einmal aufgepumpt, soll sie an Handgelenk oder Oberarm die Schwingungen des pulsierenden Blutes messen und den daraus errechneten Blutdruck auf dem Display des dazugehörigen Geräts anzeigen. Doch ist das, was theoretisch toll klingt, auch in der Praxis so?