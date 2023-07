Brustkrebs-Früherkennung: Immer weniger Frauen in Sachsen nutzen sie

Wenn Jacqueline in ihrem Garten in Chemnitz werkelt und Pflanzen im Gewächshaus pflegt, will sie es oft gar nicht wahrhaben, dass sie eine Krebsbehandlung hinter sich hat. Sie hatte Brustkrebs, die häufigste Krebsart bei Frauen. Etwa 3900 Neuerkrankungen werden pro Jahr in Sachsen registriert - deutschlandweit knapp 70.000.