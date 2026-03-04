MENÜ
Klein, aber oho: „Lotus Mixed Herbal Paste with Honey“ wurde auf Amazon verkauft. Nun wird vor dem Verzehr gewarnt. Bild: Sultantrade
Gesundheit
Dauer-Erektion droht: Landratsamt warnt vor dieser „Viagra-Honigpaste“ von Amazon
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Auf Amazon kaufen die Nutzer etwa Eiweißpulver, Hautcremes und Nahrungsergänzungsmittel. Nun warnt eine Behörde vor einer Paste, von der Gesundheitsrisiken ausgehen.

Tübingen/Chemnitz.

Diese Honigpaste ist potenzsteigernd, doch Verbraucher sollten die Finger davon lassen.

Über die Website lebensmitelwarnung.de hat das Landratsamt Tübingen eine Öffentlichkeitswarnung herausgegeben. Die Schwaben warnen vor der Honigpaste „Lotus Mixed Herbal Paste with Honey“, denn was zunächst wie ein Allerwelts-Nahrungsergänzungsmittel klingt, hat es in sich.

Wirkstoff aus Viagra-Tabletten bekannt

„Das Produkt enthält das nicht deklarierte verschreibungspflichtige Arzneimittel Sildenafil“, wie die Behörde mitteilt. Sildenafil ist ein verschreibungspflichtiger Wirkstoff aus der Gruppe der PDE-5-Hemmer und wird zur Behandlung von Erektionsstörungen eingesetzt, etwa in Form der seit Jahrzehnten bekannten Viagra-Tabletten.

Das Landratsamt warnt vor der „Viagra-Honigpaste“ in einer Mitteilung: „Der Verbraucher geht nicht davon aus, ein Arzneimittel mit Wirkstoffgehalt zu konsumieren, sondern ein Lebensmittel. Daraus ergibt sich ein nicht abschätzbares Gesundheitsrisiko für Verbraucherinnen und Verbraucher.“

Sildenafil sei weder zur Herstellung von noch zur Verwendung in Lebensmitteln zugelassen. Aufgrund von Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder Nebenwirkungen sei Sildenafil nur unter ärztlicher Aufsicht einzunehmen.

Diese Gesundheitsrisiken drohen

Der Konsum ist alles andere als nebenwirkungsfrei. So drohen etwa:

  • Dauererektion (Priapismus)
  • Sehstörungen
  • Angina pectoris
  • Tachykardie (Herzrasen)
  • Hypotonie (niedriger Blutdruck)

Bei Rückfragen erreichen Sie das Landratsamt Tübingen unter der Telefonnummer 07071/2073202.

Die Paste wurde in der Türkei hergestellt, in Deutschland von einem Tübinger Unternehmen vertrieben. Der Verkauf erfolgte bundesweit via Amazon. „Der Inverkehrbringer wurde zum Warenrückruf beim Verbraucher aufgefordert und ein Verkaufstopp über Amazon wurde veranlasst“, notiert das Landratsamt.

Bei Amazon war das Produkt am Mittwochmorgen nicht mehr gelistet. (phy)

