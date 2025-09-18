Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vorsicht beim Online-Kauf: Betrügerische Diabetes-Produkte und fehlende Zulassungen sind im Netz weit verbreitet.
Vorsicht beim Online-Kauf: Betrügerische Diabetes-Produkte und fehlende Zulassungen sind im Netz weit verbreitet. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa-tmn
Vorsicht beim Online-Kauf: Betrügerische Diabetes-Produkte und fehlende Zulassungen sind im Netz weit verbreitet.
Vorsicht beim Online-Kauf: Betrügerische Diabetes-Produkte und fehlende Zulassungen sind im Netz weit verbreitet. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa-tmn
Gesundheit
Diabetes-Experten warnen vor "Wundermitteln" im Netz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fake-Videos mit Promis, dubiose Mikronadelpflaster, keine Rückerstattung: Wie unseriöse Shops auf Kosten von Diabetes-Patienten abkassieren. Worauf Verbraucher unbedingt achten sollten.

Stuttgart.

Im Netz stößt man zunehmend auf aggressive Werbung mit wundersamen Versprechungen gegen Diabetes-Leiden: Mikronadelpflaster zur Blutzuckerregulierung ("natürliche GLP-1-Lösungen"), die angeblich Blutzucker und Gewicht senken oder auch "nichtinvasive" Blutzuckermessgeräte. 

"Hinter diesen Produkten stecken aber oft Anbieter ohne Zulassung oder medizinischen Nachweis – und in vielen Fällen mit gefälschten Logos, ohne Rücksendeadresse oder rechtskonformes Impressum", warnen vier führende Diabetes-Verbände jetzt gemeinsam vor betrügerischen Angeboten. Oft seien in diesem Zusammenhang auch Deep-Fake-Werbevideos zu finden, bei denen Prominenten etwas in den Mund gelegt wird, das sie nie gesagt haben. 

In einigen Fällen erwecken auch Webseiten den Eindruck, von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) oder anderen seriösen Organisationen wie der Diabetes-Hilfe betrieben zu werden. Als einen klaren Täuschungsversuch wertet DDG-Präsidentin Julia Szendrödi das und erklärt: "Als medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft verkaufen oder empfehlen wir keine Produkte." 

Oft gar keine Lieferung oder minderwertige Produkte

Was Szendrödi als besonders perfide hervorhebt: Viele Betroffene berichteten, dass sie nach der Bestellung von Produkten entweder gar keine Lieferung oder aber minderwertige Geräte wie einfache Pulsoximeter ohne diabetologischen Nutzen erhalten hätten. Die Anbieter agierten häufig anonym aus dem Ausland heraus, ohne Impressum oder Rücksendeadresse. Eine Rückerstattung oder Reklamation sei in der Regel nicht möglich. 

In den Praxen steige wegen der betrügerischen Angebote der Beratungsbedarf, erklärt Toralf Schwarz vom Bundesverband Niedergelassener Diabetologen (BVND). "Patientinnen und Patienten wenden sich immer häufiger mit Fragen zu Produkten, die sie online gesehen oder sogar bestellt haben, an ihre Ärztinnen und Ärzte." In den Praxen müsse so viel Zeit investiert werden, Fehlinformationen zu korrigieren, statt sich um die gesundheitlichen Belange der Patientinnen und Patienten zu kümmern.

Diabetes-Organisationen weisen auf 3 Warnzeichen hin: 

  1. Warnzeichen Wundermittel: Versprechen Produkte eine schnelle, einfache Heilung oder Wirkung ohne Nebenwirkungen wie "natürliche Alternative" oder Methoden wie Mikronadelpflaster, sollte man misstrauisch werden - auch und gerade bei auffällig beworbenen Internet-Angeboten.
  2. Warnzeichen falsche Logos oder vermeintliche Expertenzitate: Medizinische Fachgesellschaften verkaufen weder Produkte noch empfehlen sie welche.
  3. Warnzeichen fehlendes Impressum, fehlende Rücksendeadresse oder Kontaktmöglichkeit: In diesen Fällen sollte man von einem Kauf absehen.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
01.09.2025
7 min.
Ciao, Zigarette! Wie der Rauchstopp (diesmal) klappt
Ein Rauchstopp geht oft mit der Frage einher: Wie halte ich meinen Mund nun beschäftigt? Eine Idee: ein (Nikotin-)Kaugummi.
Endlich mit dem Rauchen aufhören - der Plan steht. Doch beim ersten Versuch klappt es meist nicht. Wer typische Fallstricke kennt, kann daraus lernen. Hier kommen sechs Tipps.
Ricarda Dieckmann, dpa
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel