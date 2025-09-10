Diagnose Blasenkrebs: Wie kombinierte Therapien einer Vogtländerin das Leben retteten

Blasenkrebs trifft jährlich 1000 Menschen in Sachsen. Eine Ursache dafür ist besonders häufig. Der Chefarzt für Inneres am Klinikum Chemnitz zu den Heilungschancen.

Es begann im linken Bein. Es wurde dicker. Erst dachte sich Monika Hauser nichts dabei. Mit Anfang 60 bekommt man halt ab und an mal dicke Beine. Aber die Schwellung blieb. „Da war klar, hier stimmt etwas nicht“, erinnert sich die Vogtländerin, die ihren echten Namen nicht nennen möchte.