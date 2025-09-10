Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tückisch: Schmerzen kommen erst im fortgeschrittenen Stadium.
Tückisch: Schmerzen kommen erst im fortgeschrittenen Stadium. Bild: 123rf
Tückisch: Schmerzen kommen erst im fortgeschrittenen Stadium.
Tückisch: Schmerzen kommen erst im fortgeschrittenen Stadium. Bild: 123rf
Gesundheit
Diagnose Blasenkrebs: Wie kombinierte Therapien einer Vogtländerin das Leben retteten
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Blasenkrebs trifft jährlich 1000 Menschen in Sachsen. Eine Ursache dafür ist besonders häufig. Der Chefarzt für Inneres am Klinikum Chemnitz zu den Heilungschancen.

Es begann im linken Bein. Es wurde dicker. Erst dachte sich Monika Hauser nichts dabei. Mit Anfang 60 bekommt man halt ab und an mal dicke Beine. Aber die Schwellung blieb. „Da war klar, hier stimmt etwas nicht“, erinnert sich die Vogtländerin, die ihren echten Namen nicht nennen möchte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
10.06.2025
3 min.
Prostatakrebs: Warum die Früherkennung so wichtig ist
Wird Prostatakrebs rechtzeitig erkannt, sind die Heilungschancen oft gut.
Je früher ein Tumor entdeckt wird, desto besser lässt er sich behandeln. Welche Symptome auf eine Erkrankung hinweisen und welche Therapien es gibt, erklären Mediziner bei einer Telefon-Sprechstunde.
Kornelia Noack
05.07.2025
6 min.
Wie der Eierstockkrebs Aurelies Leben verändert hat
Der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, PD Dr. Paul Gaß erklärt Aurelie Fischer zusammen mit Prof. Dr. Lutz Mirow, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie (rechts), wie sich der Krebs vom Eierstock aus ausbreiten kann.
Vor elf Jahren wurde bei einer Döbelnerin Eierstockkrebs operiert. Jetzt hofft sie auf das Klinikum Chemnitz, denn der Krebs ist zurück. Eine Krankheit, für die es noch keine Früherkennung gibt.
Sylvia Miskowiec
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel