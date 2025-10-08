Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ab zum Arzt statt weiter abwärts: Eine Depression ist eine ernsthafte Erkrankung, keine Laune. Sie sollte behandelt und kann geheilt werden.
Ab zum Arzt statt weiter abwärts: Eine Depression ist eine ernsthafte Erkrankung, keine Laune. Sie sollte behandelt und kann geheilt werden. Bild: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn
Ab zum Arzt statt weiter abwärts: Eine Depression ist eine ernsthafte Erkrankung, keine Laune. Sie sollte behandelt und kann geheilt werden.
Ab zum Arzt statt weiter abwärts: Eine Depression ist eine ernsthafte Erkrankung, keine Laune. Sie sollte behandelt und kann geheilt werden. Bild: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-tmn
Gesundheit
Diagnose Depression: Das ist anders als beim Stimmungstief
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Depri, deprimiert, depressiv - aber klinische Depression? Der Psychiatrie-Professor Ulrich Hegerl erklärt, woran man eine ernsthafte Erkrankung erkennt und warum schnelle Hilfe so wichtig ist.

Frankfurt/Main.

Jeder kennt es: ein Stimmungstief. Man ist schlecht gelaunt und irgendwie lustlos. Meist geht ein solcher Zustand auch schnell wieder vorbei – denn die meisten wissen, was ihnen in einem solchen Moment hilft. Doch wie unterscheidet sich eine Verstimmung eigentlich von der klinischen Diagnose Depression? 

"Bei einer Depression liegt eine ernsthafte psychische Erkrankung vor, bei der Gehirnfunktionen verändert sind", sagt der Frankfurter Psychiatrie-Professor Ulrich Hegerl. Eine Depression fühle sich auch ganz anders an als das, was wir bei schwierigen Lebensumständen erleben.

Länger als zwei Wochen vier bis fünf Krankheitszeichen

Eine depressive Krankheitsphase liegt laut Hegerl vor, wenn länger als zwei Wochen vier bis fünf Krankheitszeichen dauerhaft vorliegen. Dazu zählen:

  • Tiefes Erschöpfungsgefühl bei gleichzeitigen Schlafstörungen
  • Appetitstörungen, oft mit Gewichtsverlust
  • Gedrückte Stimmung
  • Freudlosigkeit
  • Grübelneigung
  • Übertriebene Schuldgefühle
  • Hoffnungslosigkeit
  • Suizidgedanken.

Typisch ist Hegerl zufolge unter anderem auch das Empfinden einer Gefühllosigkeit, das heißt, die Unfähigkeit, irgendein Gefühl wahrnehmen zu können. 

Eine Krankheitsphase kann unbehandelt mehrere Monate anhalten.

Professionelle Hilfe ist nötig

Oft versteckt sich eine Depression hinter körperlichen Beschwerden wie Ohrgeräuschen oder Magen-Darmbeschwerden. Wer bei Angehörigen oder Freunden Anzeichen einer Depression sieht, sollte sich nicht scheuen, ihn oder sie behutsam zu einer Untersuchung bei der Hausärztin oder beim Hausarzt zu drängen. "Eine Depression ist eine schwere, oft auch lebensbedrohliche Erkrankung und sollte so rasch wie möglich professionell erkannt und behandelt werden", so Hegerl.

Erste Ansprechpartner bei Verdacht auf eine Depression oder Suizidgedanken sind neben dem Hausarzt Psychiater oder Psychologische Psychotherapeuten.

Informationen für Betroffene und Angehörige zu Anlaufstellen im Versorgungssystem gibt es unter anderem auch beim deutschlandweiten, kostenlosen Info-Telefon Depression der Deutschen Depressionshilfe unter Telefon 0800/ 33 44 5 33 (Mo, Di, Do: 13.00 – 17.00 Uhr, Mi, Fr: 08.30 – 12.30 Uhr). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
3 min.
Verdacht auf Demenz? Was nun wichtig ist
Wie kommt der Schlüsselbund ins Eierfach? Betroffene einer Demenz neigen dazu, Gegenstände an ungewöhnlichen Stellen zu verlegen - weil sie vergessen, wofür sie gut sind.
Schon wieder im Gespräch den Faden verloren! Und alltägliche Aufgaben wie Banküberweisungen fallen immer schwerer. Das können Hinweise auf eine Demenz sein. Was sind die nächsten Schritte?
12.09.2025
4 min.
Erste Hilfe für die Seele lernen: Was bringt ein MHFA-Kurs?
Erkennen, ob jemand in seelischer Not ist, ist das eine - richtig helfen das andere. In MHFA-Kursen lernen Laien, wie das geht.
Wie erkennt man, ob jemand nur gestresst ist oder Hilfe braucht? Kurse zeigen, wie Laien in psychischen Krisen richtig reagieren und helfen – und nehmen die Angst, etwas falsch zu machen.
Evelyn Steinbach, dpa
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel