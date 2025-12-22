Die DAK erhöht ihren Zusatzbeitrag deutlich

Deutschlands drittgrößte Krankenkasse wird ab Januar teurer - und kritisiert den Bund dafür.

Auf die 160.000 Versicherten der DAK Gesundheit in Sachsen kommt ab Januar eine Beitragserhöhung zu. Die Krankenkasse hat eine Steigung ihres Zusatzbeitrags um 0,4 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent vom Bruttoeinkommen angekündigt. Mit dem Gesamtbeitrag von 17,8 liege man nun „im mittleren Beitragsspektrum“ der Kassen. Allerdings fällt der...