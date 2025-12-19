MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ab Januar 2026 neuer Vorstandsvorsitzender der AOK Plus: Dr. Stefan Knupfer.
Ab Januar 2026 neuer Vorstandsvorsitzender der AOK Plus: Dr. Stefan Knupfer. Bild: AOK Plus
Ab Januar 2026 neue stellvertretende Vorstandsvorsitzende der AOK Plus: Ilona Wojnowski.
Ab Januar 2026 neue stellvertretende Vorstandsvorsitzende der AOK Plus: Ilona Wojnowski. Bild: AOK Plus
Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ab Januar 2026 neuer Vorstandsvorsitzender der AOK Plus: Dr. Stefan Knupfer.
Ab Januar 2026 neuer Vorstandsvorsitzender der AOK Plus: Dr. Stefan Knupfer. Bild: AOK Plus
Ab Januar 2026 neue stellvertretende Vorstandsvorsitzende der AOK Plus: Ilona Wojnowski.
Ab Januar 2026 neue stellvertretende Vorstandsvorsitzende der AOK Plus: Ilona Wojnowski. Bild: AOK Plus
Update
Gesundheit
Die drei größten Krankenkassen in Sachsen halten ihre Beiträge 2026 stabil
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ausgaben von AOK Plus, Barmer und IKK classic sind gestiegen. Das liegt vor allem an drei Kostentreibern. Die bundesweit größte Kasse muss erhöhen, bleibt aber günstig.

Gute Nachrichten für die 2,23 Millionen Versicherten der AOK Plus in Sachsen: Der Verwaltungsrat der Krankenkasse hat am Freitag zugestimmt, dass der Zusatzbeitrag von derzeit 3,1 Prozent im nächsten Jahr nicht weiter steigen soll. Der Gesamtbeitrag, den sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen, bleibt damit unverändert bei 17,7 Prozent vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
17.11.2025
3 min.
Sachsens größte Krankenkasse kündigt an, dass der Beitrag 2026 nicht steigen soll
Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen erhöhen sich immer weiter. Nun kommt für Millionen Sachsen eine erfreuliche Nachricht.
Katrin Saft
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
11.12.2025
3 min.
Zweitgrößte Krankenkasse in Sachsen hat über ihren Beitrag für 2026 entschieden
Knapp 400.000 Sachsen sind bei der IKK classic krankenversichert.
Die Gesundheitsausgaben steigen immer weiter und bescheren den Kassen hohe Defizite. Für mehr als 400.000 Versicherte im Freistaat gibt es dennoch gute Nachrichten.
Kornelia Noack
Mehr Artikel