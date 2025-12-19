Die drei größten Krankenkassen in Sachsen halten ihre Beiträge 2026 stabil

Die Ausgaben von AOK Plus, Barmer und IKK classic sind gestiegen. Das liegt vor allem an drei Kostentreibern. Die bundesweit größte Kasse muss erhöhen, bleibt aber günstig.

Gute Nachrichten für die 2,23 Millionen Versicherten der AOK Plus in Sachsen: Der Verwaltungsrat der Krankenkasse hat am Freitag zugestimmt, dass der Zusatzbeitrag von derzeit 3,1 Prozent im nächsten Jahr nicht weiter steigen soll. Der Gesamtbeitrag, den sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen, bleibt damit unverändert bei 17,7 Prozent vom...