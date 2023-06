Die Macht der Gedanken

Die Dresdner Psychologin Dr. Ilona Bürgel über Genussmomente und negative Gedanken

Ich gehe gerne zum Friseur, weil ich mich danach immer gut fühle. Bei meinem letzten Besuch gönnte sich ein anderer Kunde eine Kopfmassage. Überraschenderweise schimpfte er dabei die ganze Zeit - und zwar über seine Mitarbeiter. Ich versuchte wegzuhören. Doch es gelang mir nicht, weil er so aufgebracht wegen der schlechten Arbeitseinstellung seiner Mitarbeiter war. Er sprach laut und aufgeregt. Auch die beruhigenden Hände der Friseurin konnten dies nicht ändern. Meine Friseurin bestätigte später meine Befürchtung, dass es viele Kunden nicht schaffen abzuschalten. Und dass sie sich nicht traue, ihnen Einhalt zu gebieten.

Was wäre, wenn wir aus solchen Erfahrungen lernen? Zunächst einmal, welche Macht unsere Gedanken haben. Oder besser gesagt, welche Macht wir ihnen geben. So viel, dass wir ihnen erlauben, uns schöne Augenblicke zu verderben. Und nicht nur das. Sie verderben uns auch unsere Erholung. Dies wiederum führt dazu, dass wir gestresster, erschöpfter und schlechter drauf sind und negative Gedanken uns viel leichter im Griff haben.

Das Abschweifen der Gedanken geschieht zu etwa 50 Prozent in unserer wachen Zeit, sagt die Forschung. Und dieses Abschweifen macht unglücklich. Wenn wir dann auch noch über negative Dinge grübeln, verstärkt sich der Effekt.

Bemerkenswert ist außerdem, dass wir meist über Situationen grübeln, die schon vorbei oder noch gar nicht da sind. Dafür opfern wir einen guten Augenblick. Der Moment, in dem seine Mitarbeiter den Chef enttäuscht hatten, ist längst vorbei. Er wiederholt diesen gedanklich aber immer wieder. Eine Folge davon ist, dass die Situationen größer und schlimmer werden, als sie es tatsächlich waren. Je öfter wir wiederholen, umso fester werden die neuronalen Verknüpfungen im Gehirn. Dies wiederum führt dazu, dass wir immer öfter ähnlich denken, uns zum Beispiel aufregen.

So entstehen negative Kreisläufe. Negative Gefühle und Gedanken beeinflussen, was wir wahrnehmen und dies wiederum beeinflusst, was wir denken und fühlen. Hinzu kommt, dass wir uns gegenseitig anstecken. Ganz unbemerkt übernehmen wir Gefühle von anderen Menschen. Weil wir uns an eigene ähnliche Erfahrungen erinnern oder weil wir mitfühlen. Ich hatte mit der Situation des Unternehmers keine Verbindung. Und doch fühlte ich mich unwohl auf meinem Sessel.

Wie gehe ich mit diesem Phänomen um? Zunächst einmal halte ich mich, so gut es geht, fern von Schimpfen, Hadern, unangenehmen Bildern und Informationen. Ich schaue abends vor dem Schlafengehen keine Nachrichten. Ich stoppe Freunde, die mir Videos von Katastrophen zeigen wollen genauso wie im Wartezimmer von meinem Zahnarzt die Patientin, die mir Einzelheiten von ihren Zahnoperationen erzählen will. Um Mitgefühl zu haben oder bei Katastrophen Geld zu spenden, brauche ich keine detaillierten Bilder, die ich nicht mehr vergesse.

Dann bleibt nur noch die Aufgabe, meine Gedanken selbst immer wieder einzufangen. Das gelingt, wenn wir eine andere Energie und einen anderen Gedanken dagegen setzen. Das können Worte oder Sätze mit guter Energie sein. Ich nutze gerne meine Wohlfühlmantras wie "Liebes Ich. Entspanne mich." oder "Liebes Ich. Beruhige mich". Man kann aber auch ein Wort wie "Entspannung" oder "Ruhe" so lange innerlich wiederholen, bis das Gewünschte einkehrt.

Jedes Mal, wenn sich ein ungewollter Gedanke einschleicht und einen schönen Moment torpediert, steuere ich so schnell gegen. Alles hat seine Zeit. Es gibt Momente, in denen wir über Lösungen für ein Problem nachdenken oder unser Tun planen. Doch einen Genussmoment sollten wir öfter mit allen Sinnen genießen.

Dr. Ilona Bürgel ist Psychologin und in Dresden u. a. als Coach und Autorin tätig. Haben auch Sie eine Frage? Schreiben Sie an: expertentipp@redaktion-nutzwerk.de