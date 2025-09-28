Diese App holt Sie raus aus dem Stress, bevor er zu viel wird

Psychische Belastungen haben enorm zugenommen. Psychologen haben eine Selbsthilfe-App entwickelt. Sie hat einen Vorteil gegenüber bisherigen Angeboten. Wer schnell ist, kann sie jetzt testen.

Zu viel zu tun, zu viele Leute wollen irgendwas, schlechtes Wetter - und die politische Weltlage lädt auch eher dazu ein, sich zu verkriechen. Fast jeder kennt das. Und leidet mal mehr, mal weniger darunter. Manchmal kreisen die Gedanken nachts noch, und die Niedergeschlagenheit begrüßt einen am nächsten Morgen wieder. „Solche Belastungen...