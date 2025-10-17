Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Husten, Schnupfen, aber kein Fieber? Dann steht für gewöhnlich einer Impfung nichts im Weg.
Husten, Schnupfen, aber kein Fieber? Dann steht für gewöhnlich einer Impfung nichts im Weg. Bild: Christina Sabrowsky/dpa/dpa-tmn
Husten, Schnupfen, aber kein Fieber? Dann steht für gewöhnlich einer Impfung nichts im Weg.
Husten, Schnupfen, aber kein Fieber? Dann steht für gewöhnlich einer Impfung nichts im Weg. Bild: Christina Sabrowsky/dpa/dpa-tmn
Gesundheit
Erkältet! Muss ich meinen Impftermin verschieben?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Husten, Schnupfen, Schlappheit, vielleicht sogar Fieber: Sie fühlen sich nicht ganz fit, haben aber einen Impftermin? Wann umlegen notwendig ist - und wann nicht.

Berlin.

Der Termin für die Grippeschutzimpfung steht im Kalender, doch beim Aufwachen am Morgen kratzt der Hals. Und nun? Viele sind unsicher, ob ein Impftermin wie geplant stattfinden kann, wenn sie gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe sind. 

Dabei steht eine Erkältung einer Impfung nicht im Wege, wie Christoph Peter, Leiter des Referats für Infektionsschutz im Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG), sagt. "Solange man kein Fieber hat, also eine Körpertemperatur über 38,5 Grad, ist es nicht nötig, die Impfung zu verschieben." 

Was aber sinnvoll ist, um andere zu schützen - und von vielen Arztpraxen auch eingefordert wird: eine Maske aufsetzen, wenn man sich mit Husten und Schniefnase ins Wartezimmer setzt. 

Nicht erkältet, sondern richtig krank? Dann gilt: verschieben

Anders sieht es allerdings aus, wenn es einen eine Infektion mit Fieber und Co. richtig flachlegt. Bei solchen schweren akuten Erkrankungen muss der Piks verschoben werden. "Nach der Genesung sollte man mindestens zwei Wochen warten, bis man sich impfen lässt", sagt Christoph Peter. 

Gut zu wissen: Bei einer Behandlung mit Antibiotika oder mit niedrig dosiertem Kortison sind Impfungen möglich. Wer sich unsicher ist, was genau geht und was nicht, sucht am besten das Gespräch mit Arzt oder Ärztin. "Letztendlich entscheidet die ärztliche Untersuchung, ob geimpft wird oder die Impfung gegebenenfalls verschoben werden sollte", so Peter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
2 min.
Schutz vor Corona: Wem wird die Auffrischimpfung empfohlen?
Ob Diabetes, Herzschwäche oder COPD: Menschen mit Vorerkrankungen wird empfohlen, jetzt im Herbst den Corona-Impfschutz aufzufrischen.
Die Pandemie ist vorbei, das Coronavirus ist geblieben. Für bestimmte Menschen kann eine Ansteckung nach wie vor gefährlich werden. Wer seinen Impfschutz im Herbst auffrischen lassen sollte.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:37 Uhr
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
16:32 Uhr
3 min.
UEFA lehnt Frankfurts Antrag auf Verlegung gegen Neapel ab
Eintracht Frankfurt wird bei der SSC Neapel nach Ablehnung eines Antrags auf Spielverlegung ohne Unterstützung der Fans spielen. (Archivbild)
Eintracht Frankfurt scheitert mit dem Versuch, das Champions-League-Spiel bei Neapel an einen neutralen Ort zu verlegen. Die Partie steigt ohne Fans aus Frankfurt. Der Unmut des Clubs ist groß.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
02.10.2025
4 min.
Sport, Sauna, Alkohol: Was lieber lassen nach einer Impfung?
Wer sich vor der Grippe schützen will, lässt sich am besten zwischen Oktober und Mitte Dezember gegen Influenzaviren impfen.
Für viele steht jetzt im Herbst wieder die Grippeschutzimpfung an. Wie stark darf man den Körper nach so einem Piks belasten? Und was tun, wenn man sich nach der Impfung krank fühlt?
Mehr Artikel