Erkältungsviren verdrängen Grippe in Sachsen

Weniger Influenza, weniger RSV: Das Robert Koch-Institut sieht die Infektionswelle aber noch nicht beendet.

627 neue Influenzafälle wurden der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) in der Woche vom 31. März bis 6. April gemeldet. Damit erkrankten im Freistaat 42 Prozent weniger Menschen an Grippe als noch in der Woche davor, wie die LUA am Freitag mitteilt. Die meisten neuen Patienten gab es in Dresden (105) und Leipzig (70). Im Verbreitungsgebiet...