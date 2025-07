Falten unterspritzen? Darauf sollten Sie achten

Geht schnell, ist aber nicht ohne Gefahr: Falten unterspritzen oder Volumen aufbauen mit Fillern. Welche Risiken Hyaluron und Co. bergen, und wann Sie nach der Behandlung Hilfe suchen sollten.

Die ersten Zeichen der Hautalterung mit wenig Aufwand abmildern oder die Gesichtskonturen optimieren - das versprechen Behandlungen mit sogenannten Fillern, etwa Hyaluronsäure oder Kollagen. So etwas ist durchaus in deutlich unter einer Stunde machbar, quasi to go. Was dabei oft vergessen wird: die Risiken. Denn auch wenn es scheinbar nur ein kleiner Eingriff ist, können es die Folgen in sich haben.