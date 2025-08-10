Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Besser nicht unbeaufsichtigt stehen lassen: Getränke in einem Nachtclub.
Besser nicht unbeaufsichtigt stehen lassen: Getränke in einem Nachtclub. Bild: Jens Kalaene/dpa/dpa-tmn
Tina Elsner ist Leiterin der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.
Tina Elsner ist Leiterin der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Bild: Polizeiliche Kriminalprävention/dpa-tmn
Besser nicht unbeaufsichtigt stehen lassen: Getränke in einem Nachtclub.
Besser nicht unbeaufsichtigt stehen lassen: Getränke in einem Nachtclub. Bild: Jens Kalaene/dpa/dpa-tmn
Tina Elsner ist Leiterin der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes.
Tina Elsner ist Leiterin der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Bild: Polizeiliche Kriminalprävention/dpa-tmn
Gesundheit
Gefahr im Glas: Was tun bei K.-o.-Tropfen-Verdacht?
Interview: Christoph Jänsch, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

K.-o.-Tropfen wirken schnell - und sind im Blut nicht lange nachweisbar. Wer erste Verhaltens- und Bewusstseinsänderungen bei sich feststellt, sollte deshalb richtig handeln. Das rät eine Polizistin.

Stuttgart.

Plötzlich wird alles schwarz - und man erinnert sich kaum noch daran, was passiert ist. Für viele beginnt dieser Alptraum aus Filmriss, Kontrollverlust und Scham mit einem harmlosen Getränk. 

K.-o.-Tropfen sind perfide, kaum wahrnehmbar und wirken schnell. Doch wie erkennt man überhaupt, dass man Opfer geworden ist? Welche Symptome sind typisch – und was ist im Ernstfall zu tun? 

Im Interview erklärt Tina Elsner, Leiterin der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes, worauf man achten sollte, wie gefährlich Mischkonsum ist und welche Schritte im Verdachtsfall entscheidend sind. Wer Bescheid weiß, kann sich und andere besser schützen.

Woran merke ich, dass mir jemand Gift oder Drogen in meine Nahrung oder das Getränk gemischt hat?

Tina Elsner: Die Wirkung hängt immer davon ab, welcher Stoff untergemischt wurde. Häufig handelt es sich um umgangssprachlich als K.-o.-Tropfen bezeichnete Drogen, bei denen Opfer in der Regel schon 10 bis 20 Minuten nach der unbewussten Einnahme Übelkeit, Schwindel und plötzliche Schläfrigkeit empfinden. 

Die flüssige Droge verlangsamt die Aktivitäten des Gehirns und des zentralen Nervensystems, wodurch man hilf-, willen- oder gar bewusstlos wird. Die genaue Wirkung hängt aber auch von der Dosierung und der körperlichen Verfassung des Opfers ab.

Eine Kombination von K.-o.-Tropfen mit Alkohol oder anderen Drogen ist besonders gefährlich. Häufig kann sich das Opfer danach gar nicht oder nur noch verschwommen daran erinnern, was passiert ist. Durch diesen Mischkonsum erhöht sich zudem das Risiko, einen gesundheitlichen Schaden davonzutragen. Bei einer zu hohen Dosis kann es bis zum Ersticken durch Atemlähmung kommen.

Wie gehe ich vor, wenn ich den Verdacht habe, dass mir K.-o.-Tropfen verabreicht worden sind?

Elsner: Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihnen eine Form von K.-o.-Tropfen verabreicht wurde, etwa weil Sie motorische oder psychische Auffälligkeiten verspüren, die Sie sich nicht erklären können, sollten Sie nicht alleine bleiben. Suchen Sie sich schnell Hilfe und kontaktieren Sie oder Ihre Freundinnen am besten zügig anwesende Sanitäterinnen, suchen Sie eine Ärztin auf oder die nächste Notaufnahme eines Krankenhauses. K.-o.- Tropfen können nur wenige Stunden nach dem Konsum in Urin oder Blut nachgewiesen werden.

Erst danach sollten Sie sich an die Polizei wenden und Anzeige erstatten. Das ist notwendig, um andere vor dieser Gefahr zu schützen. Zudem können verschiedene Straftatbestände wie gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung, versuchte oder vollendete Vergewaltigung sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittel- oder Arzneimittelgesetz erfüllt sein. Wenn möglich, sollten Sie vorab Beweise sichern, zum Beispiel, indem Sie das verdächtige Getränk aufbewahren.

Gibt es etwas, das ich in so einem Fall tunlichst unterlassen sollte?

Elsner: Bleiben Sie nicht alleine. Versuchen Sie, in der Nähe von Freunden oder vertrauenswürdigen Personen zu bleiben. Werden Sie nicht panisch. Bewahren Sie Ruhe und versuchen Sie, klar zu denken, um die Situation besser einschätzen zu können. Trinken Sie nicht weiter von dem verdächtigen Getränk.

Und: Gehen Sie nicht sofort nach Hause. Es ist sicherer, an einem öffentlichen Ort zu bleiben und sich zum Beispiel an eine Sicherheitsmitarbeiterin oder einen Sicherheitsmitarbeiter zu wenden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
06.08.2025
4 min.
Einbruchsschutz: Haustür nachrüsten - das rät die Polizei
Gut gesichert gegen Einbruch ist die Tür mit einem Querriegelschloss.
Plötzlich stehen ungebetene Gäste im Flur - ein beklemmender Gedanke. Eine Kriminaloberrätin erklärt, wie Sie Ihre Haustür einbruchssicher machen. Und wann ein Tausch ratsam ist.
Isabelle Modler, dpa
11.08.2025
1 min.
Sicher vor K.-o.-Tropfen: Tipps für Partygänger
Ausgelassen feiern, und dann das: nach einem Schluck aus dem Glas plötzliche Bewusstlosigkeit. Dann können K.-o.-Tropfen im Spiel sein.
Ein Drink, ein Filmriss, ein Alptraum: K.-o.-Tropfen wirken oft innerhalb kürzester Zeit und machen Opfer wehrlos. Um sich vor einer Vergiftung zu schützen, helfen diese wichtigen Ratschläge.
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
Mehr Artikel