Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Burger statt Obst: 84 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass gesunde Lebensmittel an öffentlichen Plätzen schwerer zu finden sind als ungesunde Produkte.
Burger statt Obst: 84 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass gesunde Lebensmittel an öffentlichen Plätzen schwerer zu finden sind als ungesunde Produkte. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Burger statt Obst: 84 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass gesunde Lebensmittel an öffentlichen Plätzen schwerer zu finden sind als ungesunde Produkte.
Burger statt Obst: 84 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass gesunde Lebensmittel an öffentlichen Plätzen schwerer zu finden sind als ungesunde Produkte. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Gesundheit
Gesünder essen klappt nicht? Umfrage zeigt, woran es hakt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kuchen und Pommes in Maßen, stattdessen viel Gemüse und Vollkorn: Wie eine gesunde Ernährung aussieht, wissen wir wohl alle. Aber vielen fällt die Umsetzung schwer. Woran liegt's?

Berlin.

Mit einer dicken Schicht Schokocreme auf dem Toast in den Tag starten oder auf der Arbeit nebenbei eine ganze Tüte Gummibärchen vernichten: Dass das nicht unbedingt gesund ist, wissen wir. 

Doch viele halten an schlechten Ernährungsgewohnheiten fest, obwohl sie sie gerne ändern würden - 47 Prozent erkennen sich darin wieder. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des AOK-Bundesverbandes. 

Wenig Softdrinks, viel Gemüse: Das läuft gut

Immerhin: Einiges klappt in Sachen gesunder Ernährung bei vielen ganz gut.

75 Prozent der Befragten geben beispielsweise an, immer oder häufig auf zuckergesüßte Getränke zu verzichten. So rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), täglich 1,5 Liter kalorienfreie bzw -arme Getränke zu trinken. Dafür eignen sich neben Wasser ungesüßte Tees. Wer Säfte trinken möchte, verdünnt sie am besten - drei Teile Wasser auf einen Teil Saft, lautet die Empfehlung. 

Ebenfalls knapp drei Viertel der Befragten (74 Prozent) achten den Umfrageergebnissen zufolge darauf, regelmäßig Obst und Gemüse zu essen. Die DGE empfiehlt fünf Portionen am Tag, wobei die eigene Hand als Maßeinheit dient. 

Gesündere Option oft schlechter verfügbar

Doch was sind die Hindernisse? Oft liegt es daran, dass außer Haus die ungesündere Option leichter verfügbar ist. So beobachten 84 Prozent der Befragten, dass gesunde Lebensmittel an Bahnhöfen, Raststätten und öffentlichen Plätzen schwerer zu finden sind als ungesunde. 

Auch in Kantinen und Mensen ist die Currywurst oft üblicher als der bunte Salatteller: Gerade einmal 34 Prozent berichten, dass sie an ihrem Arbeitsplatz, ihrer Universität oder ihrer Schule eine gesunde Verpflegung gibt. 

Essen, um Gefühle zu regulieren: Jeder Dritte kennt's

Was gesunde Ernährungsgewohnheiten ebenfalls erschweren kann, sind unsere Gefühle und damit verbundene Muster rund ums Essen. So sagen 36 Prozent, dass sie ungesünder essen, wenn sie traurig oder enttäuscht sind. Fast ebenso viele essen häufig aus Langeweile oder Stress - auch wenn sie keinen Hunger haben (35 Prozent).

Und 51 Prozent neigen dazu, vor Handy, Computer oder Fernseher zu essen. Die Ablenkung kann dazu führen, dass man das Sättigungsgefühl schlechter spürt - und mehr isst als beabsichtigt. 

Manchmal ist aber auch fehlendes Ernährungswissen ein Problem - etwa, wenn es ums Abnehmen geht: So glauben rund zwei Drittel der Befragten (68 Prozent), dass Sport und Bewegung das Wichtigste sind, um ein paar Kilo zu verlieren. Der viel wichtigere Hebel ist allerdings die Ernährung: Abnehmen gelingt nur, wenn man dem Körper weniger Energie zuführt als er verbraucht. 

Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 21. August bis 8. September 2025 durchgeführt. Befragt wurden 2.000 Personen ab 14 Jahren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
3 min.
Kürbis aus dem Garten schmeckt bitter? Lieber nicht essen!
Bitterstoffe im Kürbis sind giftig und können unter anderem zu Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall führen.
Groß war die Vorfreude auf den Spaghetti-Kürbis aus eigener Ernte. Doch den ersten Bissen möchte man wieder ausspucken, weil's bitter schmeckt? Ein guter Impuls. Denn die Bitterstoffe sind giftig.
15.10.2025
3 min.
Marktcheck mit Fertig-Wraps: Oft nur Teig mit Soße
Der hier ist richtig voll, aber viele der untersuchten Wraps beim Marktcheck der Verbraucherzentralen waren viel Teig mit Soße - und wenig Füllung.
Wraps sehen oft nach mehr aus, als drinsteckt - Verbraucherschützer sagen, woran das liegt. Warum der Snack auch in Sachen Kalorien nicht der beste Snack ist.
20:53 Uhr
4 min.
EU-Gipfel: Europäer streiten um dieHenne mit den goldenen Eiern
Wolodymyr Selenskyj war am Donnerstag Gast beim EU-Gipfel in Brüssel. Schon vor Beginn des Treffens wurde das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland beschlossen.
Bis zuletzt stritten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen über den Plan, das eingefrorene russische Staatsvermögen in einen Kredit für die Ukraine umzumünzen.
Katrin Pribyl
20:49 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 13 Bilder
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen im strömenden Regen am landesüblichen Empfang durch die Tiroler Schützenkompanie teil.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel