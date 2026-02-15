Gesundbleiben durch Alternativmedizin: Kann das klappen?

Longevity-Behandlung bei der Heilpraktikerin Yvonne Geistert (rechts) in Leipzig. Hier im Gespräch mit Patientin Kristin Lemke-Gerstenberger, die gerade einer Hochfrequenz-Analyse unterzogen wird. Bild: Ulf Dahl

Heilpraktikerin Yvonne Geistert, die hier einen Becher mit hungrigen Blutegeln präsentiert, die einem Patienten eine gesundheitliche Verbesserung bringen sollen. Bild: Ulf Dahl

Heilpraktikerin Geistert bringt bei einem Patienten Blutegel zum Einsatz. Bild: Ulf Dahl

Kristin Lemke-Gerstenberger wünscht sich in ihren 40ern ein Kind - Unterstützung dafür sucht sie in der Alternativmedizin. Bild: Ulf Dahl

Prof. Dr. med. Jürgen Bauer vom Universitätsklinikum Heidelberg beschäftigt sich mit der Wissenschaft und Medizin des Alterns. Alternativmedizin steht er allgemein skeptisch gegenüber. Bild: Christian Buck