Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Man kann für sein Glück etwas tun - und zwar für sich und auch mit anderen Menschen.
Man kann für sein Glück etwas tun - und zwar für sich und auch mit anderen Menschen. Bild: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn
Man kann für sein Glück etwas tun - und zwar für sich und auch mit anderen Menschen.
Man kann für sein Glück etwas tun - und zwar für sich und auch mit anderen Menschen. Bild: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn
Gesundheit
Glücksprofessor verrät Übungen gegen Stress und Angst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kann man mit scheinbar simplen Methoden und Gewohnheiten aktiv an seinem Glück arbeiten und zufriedener leben? Ja, sagt der Psychologe Bruce Hood. Was er rät.

Weinheim/Bristol.

Glück ist kein Zufall, sondern eine Frage von Einstellungen und Gewohnheiten - das erklärt der Entwicklungspsychologe Prof. Bruce Hood von der Universität Bristol nicht nur in seinen Vorlesungen, sondern auch in Büchern. 

Der Professor stellt in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Psychologie Heute" (09/2025) Übungen vor, die uns zum Glück helfen können, erprobt unter anderem mit seinen Studierenden. Hier sind einige davon:

  • in Stresssituationen: Üben Sie Selbstdistanzierung, sprechen Sie von sich selbst in der dritten Person.
  • in Konfliktsituationen: Betrachten Sie die Sache aus der Perspektive der anderen Person.
  • in Angstsituationen: Beruhigen Sie sich mit der Box-Breathing-Technik - vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten und wiederholen sie das Vorgehen mehrfach.

Zentral ist auch und vor allem, wie wir mit anderen umgehen, denn "wir sind soziale Wesen". "Die freudvollsten Momente entstammen der Interaktion mit anderen Menschen", so Hood in dem Magazin. Er rät daher etwa:

  • Planen Sie eine Gruppenaktivität, die anderen Spaß macht.
  • Bemühen Sie sich, anderen zu vergeben.

Mehr förderliche Gewohnheiten fürs Glücklichsein erklärt Hood hier (automatische Übersetzung der Untertitel einschalten):

 

Wichtig dabei: "Man muss eine Routine entwickeln", so Hood. "Die Übungen müssen Teil unseres Lebens werden", damit der Effekt auch nachhaltig wirkt.

Bruce Hood ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem "Glück - Was wir wissen und wie wir es erreichen. Sieben Lektionen des führenden Glücksforschers". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
11.08.2025
5 min.
Lust auf Urlaub, aber Angst vorm Fliegen?
Fliegen bedeutet meist ohnehin Stress - viele Menschen, Zeitdruck, Änderungen. Wenn auch noch Angst dazukommt, ist schon der Weg zum Gate ein Horrortrip.
Ferne Länder entdecken oder Job-Termine, das bedeutet oft eine Flugreise – für viele ein echtes Problem. Doch Flugangst ist nicht nur weit verbreitet, es gibt auch bewährte Methoden, die helfen.
von Francoise Hauser, dpa
01.08.2025
4 min.
2 Verhaltens-Fallen, die dem Glück im Weg stehen
Menschen, die bewusst nach positiven Erfahrungen suchen, erleben oft mehr Lebenszufriedenheit.
Glück ist kein Dauerzustand, aber wer weiß, was ihm wichtig ist und es bewusst angeht, kann positive Gefühle genießen und lebt zufriedener. Warum es dabei auch aufs Loslassen ankommt und weitere Tipps
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
Mehr Artikel