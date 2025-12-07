Große Impflücken bei Gürtelrose in Sachsen

Das Risiko von schweren Komplikationen steigt im Alter deutlich, zeigt eine Auswertung der Barmer. Doch nicht alle Hausärzte im Freistaat weisen gleichermaßen auf Schutzmöglichkeiten hin.

Gürtelrose ist schmerzhaft und kann vor allem im Alter unterschätzte gesundheitliche Folgen haben. Ab 60 Jahren wird deshalb eine zweimalige Impfung im Abstand von zwei bis sechs Monaten empfohlen. Doch in Sachsen sind fast 77 Prozent der Anspruchsberechtigten nicht oder nur unvollständig gegen Gürtelrose geimpft. Das geht aus einer Auswertung...