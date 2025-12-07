Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Hautbläschen und Juckreiz sind typische Symptome der Gürtelrose.
Hautbläschen und Juckreiz sind typische Symptome der Gürtelrose.
Gesundheit
Große Impflücken bei Gürtelrose in Sachsen
Redakteur
Von Katrin Saft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Risiko von schweren Komplikationen steigt im Alter deutlich, zeigt eine Auswertung der Barmer. Doch nicht alle Hausärzte im Freistaat weisen gleichermaßen auf Schutzmöglichkeiten hin.

Gürtelrose ist schmerzhaft und kann vor allem im Alter unterschätzte gesundheitliche Folgen haben. Ab 60 Jahren wird deshalb eine zweimalige Impfung im Abstand von zwei bis sechs Monaten empfohlen. Doch in Sachsen sind fast 77 Prozent der Anspruchsberechtigten nicht oder nur unvollständig gegen Gürtelrose geimpft. Das geht aus einer Auswertung...
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
09:23 Uhr
3 min.
Gürtelrose wie bei Carmushka: Diese Symptome sind typisch
Juckreiz ist eines der typischen Symptome der Gürtelrose.
Wer Windpocken hatte, kann später eine Gürtelrose bekommen. Welche Warnzeichen auf die Erkrankung hinweisen und was bei der Behandlung wichtig ist.
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
26.11.2025
2 min.
Black Week: Hoher Krankenstand bei Zustelldiensten in Sachsen
Haben jetzt besonders viel zu tun: Paketboten.
Für Zusteller beginnt jetzt die stressigste Phase des Jahres. Das hat gesundheitliche Folgen, wie eine Barmer-Auswertung zeigt. Vor allem ein Leiden macht Paketboten und Lageristen zu schaffen.
Kornelia Noack
Mehr Artikel