Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fehlstellungen der Zehen gehen oft mit Rötungen und Druckstellen einher.
Fehlstellungen der Zehen gehen oft mit Rötungen und Druckstellen einher. Bild: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn
Fehlstellungen der Zehen gehen oft mit Rötungen und Druckstellen einher.
Fehlstellungen der Zehen gehen oft mit Rötungen und Druckstellen einher. Bild: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn
Gesundheit
Hallux Valgus und Co.: Was tun bei Fehlstellungen der Zehen?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

"Meine Füße sind eben so" denken Sie, wenn sie auf Ihre krummen Zehen schauen? Je früher man Fehlstellungen abklären lässt, desto besser. Und auch ein kritischer Blick ins Schuhregal lohnt.

Gundelfingen.

Dass die eigenen Füße nicht aussehen wie in der Werbung, weil einzelne Zehen auf Abwegen sind: Das können viele von uns ziemlich gut ignorieren - zumindest, solange nichts schmerzt. Schließlich stecken die Füße die meiste Zeit des Tages in Socken und Schuhen. 

Doch was, wenn es an den Zehen bereits fiese Druckstellen gibt oder sie ingesamt schmerzen? Das ist ein Anlass, ärztlich abklären zu lassen, was man gegen die krummen und schiefen Zehen unternehmen kann. 

Was sind typische Fehlstellungen der Zehen? 

  • Hallux Valgus/Ballenzeh: Dabei neigt sich der große Zeh in Richtung des Fußaußenrandes, so Orthopäde Thomas Schneider von der Gelenkklinik Gundelfingen. Der Ballen sticht an der Innenseite des Fußes deutlich hervor.
  • Schneiderballen: Hier ist es quasi andersherum: Der kleine Zeh neigt sich zur Innenseite des Fußes, der Fußballen an der Außenseite tritt deutlich hervor.
  • Hammerzeh und Krallenzeh: Dabei handelt es sich um Verformungen von Zehen, sie sind gekrümmt. Übrigens: Krallen- oder Hammerzeh begleiten oft einen Hallux Valgus. 

Woher kommen diese Fehlstellungen? 

Oft ist falsches Schuhwerk der Auslöser dafür, so Thomas Schneider. Sind die Treter zu eng und zu kurz, werden die Zehen eingeengt - das kann auf Dauer Verformungen begünstigen. Hohe Absätze verschärfen das Problem noch. 

Auch genetische Veranlagung, Unfälle und bestehende Fußfehlstellungen wie ein Spreizfuß können darauf Einfluss nehmen, wie die Zehen stehen. 

Wie werden Fehlstellungen der Zehen behandelt? 

Es kommt darauf an, wie weit sie bereits fortgeschritten ist. Ein Hallux Valgus lässt sich Schneider zuofolge bis zu einem gewissen Stadium mit Einlagen und Fußübungen behandeln. Bei einem Hammer- oder Krallenzeh können zusätzlich Zügelverbände zum Einsatz kommen.

Bessern sich die Beschwerden nicht und ist die Fehlstellung bereits fortgeschritten, führt oft kein Weg an einer Operation vorbei. 

Was kann ich meinen Füßen Gutes tun? 

Ein guter Anfang: Schuhe tragen, die den Zehen Spielraum, aber dennoch Führung geben, rät Orthopäde Schneider. Die Sohle sollte flach und flexibel sein, sodass ein natürliches Abrollen beim Gehen möglich ist. Wichtig sind auch eine griffige, rutschfeste Sohle und ein stabiler Fersenschaft - sie geben dem Fuß Halt beim Laufen. 

Mit kleinen Übungen kann man außerdem dafür sorgen, dass die Füße beweglich bleiben und gut durchblutet werden. Der Orthopäde rät, sich täglich ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um die Zehen zu strecken und die Füße zu kreisen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.07.2025
2 min.
Stechender Schmerz: Wie vermeide ich einen Handydaumen?
Wer Textnachrichten mit zwei Daumen tippt, macht schon einiges richtig. Diese kleine Umstellung entlastet nämlich die Daumensattelgelenke.
Unsere Daumen sind zum Greifen gemacht, zum Scrollen aber weniger: Exzessive Smartphone-Nutzung kann einen schmerzhaften Handydaumen bescheren - vor allem, wenn lange Fingernägel dazukommen.
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
13.08.2025
5 min.
Barfußlaufen: Warum es so guttut - und wie man anfängt
Barfuß unterwegs zu sein, sorgt nicht nur für eine stärkere Fußmuskulatur, sondern schenkt uns auch das gute Gefühl, geerdet zu sein.
Gras oder Sand unter den Fußsohlen spüren: Für manche fühlt sich so der Sommer an. Ohne Schuhe unterwegs zu sein, soll zudem gesund sein. Was ist da dran? Und reicht es aus, zu Hause barfuß zu laufen?
Sabine Meuter, dpa
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel